-ALAN'IN TALEBİ OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 24.06.2011 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında tutuklu olarak yargılanırken MHP'den İstanbul Milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan'ın tahliye talebi, mahkeme heyetince oy birliğiyle reddedildi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken, MHP'den milletvekili seçilen emekli Korgeneral Alan'ın avukatları tarafından yapılan tahliye talebine ilişkin aldıkları kararı açıkladı. Mahkeme heyeti, Anayasa'nın 83. maddesinin yasama dokunulmazlığını düzenlediğini belirterek, kararında bu maddenin 2. fıkrasına yer verdi. Yine Anayasa'nın 14. maddesini de kararında belirten mahkeme heyeti, ''İddianamede sanığa isnat edilen 765 sayılı TCK'nın 147. (5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 312.) maddesinde yazılı suçun niteliği itibarıyla Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında kalması, Anayasa'nın 83/2. maddesinin 2. cümlesine göre yasama dokunulmazlığı dışında olması'' nedeniyle sanık hakkında yargılamanın durdurulmasına ve milletvekili seçilmesine dayalı olarak tahliyesine yer olmadığına karar verdi. Alan hakkındaki bu kararı oy birliğiyle alan mahkeme heyeti, sanığın yargılanmasına devam edileceğine dair TBMM Başkanlığına yazı yazılmasına da hükmetti. Mahkeme ara kararını açıklamadan önce duruşmayı izlemeye gelen sanık yakınları salonu terk ederken, karar okunduktan sonra tekrar içeriye girdiler. Kararın ardından Engin Alan'ı desteklemek amacıyla gelen bir grup da bozkurt işareti yaparak tekbir getirdi ve ''Bozkurt Alan'' şeklinde slogan attı. Gruptakiler, sanıklarla birlikte Hoş Gelişler Ola ve 10. Yıl marşlarını söylediler. Daha sonra gruptan bazıları, ''Paşa, alacağız seni oradan'' diye seslendi. Engin Alan da iki eliyle bozkurt işareti yaparak gruptakilere karşılık verdi.