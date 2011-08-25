Alania: 2 Beşiktaş: 0

T24 - UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Beşiktaş 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Alania'ya 2-0 yenildi. Siyah beyazlılar deplasmanda mağlup olmalarına rağmen adını gruplara yazdırdı.



Rusya'daki yoğun yağış nedeniyle yaklaşık 1,5 saat ertelenen maçın gollerini 80. dakikada Gabulov ve 88. dakikada Neco kaydetti.



Toplam 14 sarı kartın gösterildiği karşılaşmada İbrahim Toraman 86. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını maçın son dakikalarda 10 kişi bıraktı.



Avrupa Ligi'nde gruplara kalan siyah beyazlıların rakipleri yarın Türkiye saatiyle 14.00'te Monaco'da çekilecek kurayla belli olacak.



Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rusya'nın Alania takımıyla deplasmanda yaptığı maç, yoğun yağmur nedeniyle 1 saat 35 dakika geç başladı.



İki takım arasında Spartak Cumhuriyet Stadı'nda TSİ 20.00'de oynanması gereken mücadele, TSİ 21.45'te başladı.



Mücadeleden 2 saat önce başlayan ve etkisini arttıran yağmur, saha şartlarını zorladı. Karşılamanın Rumen hakemi Alexandru Dan Tudor, mücadelenin başlamasına 20 dakika kala sahaya gelerek kontrollerde bulundu. Yağmurun yoğun olması ve saha şartlarının yetersiz kalması sonrası TSİ 20.00'de başlaması gereken karşılaşmanın 30 dakika geç başlamasına karar verildi.





