Alan Kurdi'nin ölüm yıl dönümünde üzücü bilanço



İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın verilerine göre göç yolunda ölen sığınmacıların sayısı yüzde 20 oranında arttı.

Oxfam'ın Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) rakamlarına dayandırdığı açıklamaya göre, dünya genelinde 1 Eylül 2015'ten bu yana hayatını kaybeden mülteci sayısı 5 bin 700'ü buldu. Bu rakam bir önceki yıl 4 bin 664'tü. Oxfam'ın verilerine göre 2016 yılında her 80 dakikada bir sığınmacı hayatını kaybetti.

Avrupa yolunda ölüm

Oxfam, dünya genelinden ayrı olarak Avrupa'ya ilişkin rakamları da ayrı yayınladı. Buna göre geçen yılın eylül ayından beri Avrupa'ya ulaşmaya çalışan toplam 4 bin 181 sığınmacı can verdi. Ölümlerin büyük kısmı Akdeniz'de kaydedildi. Aynı zaman diliminde daha önce kaydedilen ölü sayısı 3 bin 713'tü. Bu, ölü sayısında yüzde 12,6'lık bir artış meydana geldiğini ortaya koyuyor.

'Sığınmacıların durumunda bir değişiklik yok'

Alan Kurdi'nin cansız bedenini gösteren fotoğrafın uluslararası kamuoyunu sarstığını kaydeden Oxfam yetkilisi Robert Lindern, "Aradan bir yıl geçti, sığınmacılar ve göçmenlerin durumunda bir değişiklik olmadı. Hâlâ güvenli bir yere ulaşmaya çabalarken hayatlarını tehlikeye atıyorlar" dedi.

New York iki önemli zirveye ev sahipliği yapıyor

Bu ay içinde New York'ta düzenlenecek iki önemli zirvede sığınmacı krizi ele alınacak. 19 Eylül'de BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Göçmenler ve Mülteciler Zirvesi"ni 20 Eylül'de ABD Başkanı Barack Obama'nın organize ettiği bir başka önemli toplantı izleyecek.

Oxfam'ın hükümetlerden talepleri

Oxfam hükümetleri daha fazla sığınmacıya kapılarını açmaya çağırdı. Sığınmacıları ağırlayan ülkelere verilen maddi desteği artırmaya davet eden Oxfam, sığınmacı ve göçmenlerin güvenliğinin sağlanması için dünya genelinde yoğun çaba gösterilmesini talep etti.

Alan'ın yankı uyandıran fotoğrafı

Alan Kurdi'nin Bodrum sahiline vurmuş cansız bedeni tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Fotoğraf, özellikle Avrupa'da sığınmacılara ilişkin farkındalık yaratmış ve Avrupalı politikacılar sığınmacı dramına karşı alınması gereken önlemleri tartışmaya başlamıştı. Alan Kurdi'nin annesi ve erkek kardeşi de teknede hayatını kaybedenler arasındaydı. Aile, Türkiye'den tekne ile Yunanistan'a kaçmaya çalışıyordu.