-ALAKÖPRÜ BARAJI İNŞAATINA ARA VERİLDİ ANAMUR (A.A) - 12.05.2011 - Mersin'in Anamur ilçesindeki Alaköprü Barajı inşaatına, köylülerin protestosu ve yaşanan arbede sonrasında ara verildi. KKTC'ye İçme Suyu Temini Projesi kapsamında başlatılan tünel çalışmasının çevreye zarar verdiğini ve gece dinamit patlatıldığını iddia eden Akine köyü sakinleri, inşaat alanında toplanarak protesto eylemi yaptı. Akine Köyü Muhtarı Hamit Tufan ve köylüler, inşaat alanına gelen Anamur Kaymakamı Cemil Aksak, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Saygılı ve şirket yetkililerine kamulaştırma nedeniyle yaşadıkları sorun çözülmeden köylerinde çalışma yapılmasını istemediklerini söylediler. Evlerinin ve tarım arazilerinin kamulaştırıldığını, ancak kendilerine taşınabilecekleri bir yer gösterilmediğini iddia eden köylüler, konuya çözüm üretilmesini istediler. Köylüler, ayrıca çaya dökülen hafriyat malzemesinin çevreye zarar verdiğini, içme suyu ve sulama suyu şebekelerinin tıkandığını ve gece dinamit patlatıldığını belirterek, bu sorunların da çözülmesi talebinde bulundular. Anamur Kaymakamı Cemil Aksak da, devletin vatandaşı mağdur etmesinin söz konusu olamayacağını belirterek, şunları söyledi: ''27 Mayıs'ta Mersin'de konuyla ilgili bir toplantı yapılacak. Şikayetlerinizi bu toplantıda dile getireceğim ve yetkililere isteklerinizi bildireceğim. Şirket yetkilileri, 27 Mayıs tarihine kadar inşaata ara verdi. Mersin'deki toplantı sonrasında sizlerle yeniden bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaparız.'' Bu arada bir şirket çalışanı ile köylülerin tartışmasının büyümesiyle yaşanan kısa süreli arbede, jandarmanın müdahalesiyle sonlandırıldı. Kaymakam Cemil Aksak ve jandarmanın sakinleştirdiği köylüler, inşaat alanını terk ederken, şirket çalışanları da inşaat alanındaki makine ve diğer malzemeleri şantiyeye taşıdı.