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Dünya

Alaeddin: ‘Hizbullah’a canım feda’

Bir zamanlar 'baştan çıkaran' anlamına gelen 'Igraa' takma adıyla Suriye sinemasının seksi yıldızı olan Nihad Alaeddin, tekrar

03 Ekim 2010 03:00

T24- Bir zamanlar 'baştan çıkaran' anlamına gelen 'Igraa' takma adıyla Suriye sinemasının seksi yıldızı olan Nihad Alaeddin, yıllar sonra Arapların hayatına yine sansasyonel şekilde girdi.



Arapların seks yıldızı isyanda



1960-70’lerde Ortadoğu’nun ilk çıplak sahnesini çekip “Seksi sinemaya getirmek zorundayız çünkü seyircimiz engellenmiş” demeciyle tarihe geçen Alaeddin, Ortadoğu’ya İslamcıların hâkim olması ve Arap sanatının muhafazakârlaşmasına bayrak açtı.


‘İslamcılar ikiyüzlü’

Alaeddin, diğer meslektaşlarının aksine çıplak görüntülerinden dolayı asla pişmanlık duymadığını söylemekle kalmayıp eleştirilere aldırmadan cinsel özgürlüğü savunuyor. “Erkekler ikiyüzlü. Kızlar örtünüyorsa, dürüst olmalılar. İslamcı muhafazakârlar genelde yalancı. Başkalarını eleştirirken kendileri dinin gereğini yerine getirmiyor. Örtünme tamamen başkalarını ele geçirmek için bahane haline geldi” yorumunu yapan Alaeddin, muhafazakârlaşma eğiliminin kendi ailesini de böldüğünü belirtiyor.


Alaeddin, 13 yaşında ablasıyla Kahire’ye göçüp ünlü oryantal Tahia Carioca’dan dans eğitimi almış. Dansçı olarak Avrupa ve Asya’da turnelere çıkan Alaeddin ‘Igraa’, ablası ‘Cazibe’ ismiyle ünlenmiş. 1970’lerde İslamcılığın yükselişine koşut ‘Cazibe’ örtünüp geçmişin üzerine sünger çekmiş. Alaeddin, ‘Igraa’ ismini oyuncu, senarist ve yönetmenlik yaparak büyütmüş.


Asıl patlamayı, 1970’de Suriye çölünde Robin Hood benzeri bir kahramanın ‘çıplak’ eşini oynadığı Leopar filmiyle yapmış. Ortadoğu’da beyazperdenin hâkimi Mısır’ken, Leopar’la Suriye sineması kendini ispatlamış. Alaeddin, çok eleştiri alacak diye korktuğu, ama insanların izlemek için otobüslerle Şam ve Halep’e aktığı filmi “Kendimi intihar bombacısı gibi hissettim. Suriye için o sahneler fazlaydı” diye anımsıyor. Kariyerinde önemli yeri olan Suriyeli yönetmen Nebil Malih de o günleri “Özgürlüğün çiçek açtığı günlerdi” diye anıyor. Zira çağdaş Suriye sinemasında öpüşme sahnesi bile nadiren görülüyor.


‘Hizbullah’a canım feda’

25 filme senaryo yazmış Alaeddin, “Benim filmlerim Doğulu erkeğin çifte standartlarını eleştiriyordu. Doğulu erkek, Avrupa’da eğitim görür, Doğu’ya geldiğinde eski alışkanlıklarına geri döner. Becerebilirse eşini ve kardeşlerini eve kilitler” değerlendirmesini yapıyor. İslamcılara eleştirileri yüzünden asılabileceğini söylese de tehdit almadığını ve sıkıntı yaşamadığını ekleyen ‘Igraa’, diğer yandan görüşlerini paylaşmamasına rağmen sırf dürüst olduğu için Lübnan’daki Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’a hayran. Seks yıldızı, Seyit Nasrallah için “Canımı isterse veririm” diyor.

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