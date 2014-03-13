Ala'dan Vali'ye '17 Aralık' uyarısı: Zinhar Başbakan'ın konutuna polis gitmesin

25 Aralık’taki kabine revizyonunda İçişleri Bakanlığı’na atanan eski Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ile İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu arasında geçtiği iddia edilen iki telefon görüşmesinin yer aldığı bir kayıt daha yayımlandı. Bir önceki kayıtta Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu’nun gözaltına alınması hakkında konuşan ikili, yeni kayıtta 17 Aralık yolsuzluk operasyonunu gerçekleştiren şube müdürleri ve yardımcıları hakkında konuşuyor. İlgili polisler için “açığa alın” diyen Ala, “Sabah yapsak olmaz mı” diye soran Mutlu’ya, “Onlar ifade mifade aldılar, o zaman bir anlamı kalmaz” yanıtını veriyor. İkinci görüşmede, Ala, Mutlu’yu “Dilim varmıyor” diyerek şöyle uyarıyor: “Başbakan’ın oraya, konuta, buraya zinhar polisler gitmesin, dikkat edin.”

Youtube’da Türkiye’nin gündemine yerleşen ses kayıtlarını yayımlayan “Başçalan” adlı hesaptan dün yeni bir kayıt daha dolaşıma sokuldu. Cumhuriyet, Sol, Sözcü dâhil olmak üzere pek çok mecrada haberleştirilen kayıtta, İstanbul Valisi Mutlu ile dönemin Başbakanlık Müsteşarı Ala arasında 18 Aralık 2013’te geçtiği iddia edilen ve yasal yollardan yapılıp yapılmadığı kuşku uyandıran iki telefon dinlemesi yer alıyor.

İlk görüşmede Ala olduğu öne sürülen kişi, Vali Mutlu’ya “Bu iki tane şube müdürü var ya bu işi yapan, size de haber vermeden. Bu iki şube müdürü ve onların yardımcılarını şimdi gidin, hepsini alın görevden, uzaklaştırın” diyor. Ala, bu polislerin yerine “hükümete karşı komplo kurmayacak, çete kurmayacak” kişilerin gelmesini istedikten sonra Mutlu, “Görevlerinden uzaklaştıralım derken?” diye soruyor. “Açığa alın” diyen Ala, “Şu anda gidip akşam toplayın hemen şimdi, 1 saat içinde yapın, geçin” ifadesini kullanıyor. “Sabaha yapsak olmaz mı Sayın Müsteşarım” yanıtını veren Ala, “Onlar ifade mifade aldılar mı o zaman bir anlamı kalmaz ki” diyor.

Görüşme Ala’nın “Tamam kardeşim, hepinizi aldım hadi bitti deyip” sözlerine Mutlu’nun verdiği “Peki, oldu tamam, teşekkür ediyorum, hayırlı geceler” yanıtıyla sonlanıyor.

‘Başbakanlık’a polis zinhar gitmesin’ uyarısı

“Başçalan” hesabının iddia ettiğine göre, aynı sabah 03.40 sularında yapılan ikinci görüşmede Ala olduğu ileri sürülen kişi “Bunu dememe bile gerek yok” diyerek “Başbakanlık’a, herhangi bir yerine, herhangi bir şekilde adam gitmesi, polislerin gitmesi böyle bir şey zinhar ha. Buna dikkat edin” ifadesini kullanıyor.

Tam olarak neden bahsedildiğini anlamayan Mutlu’nun “Kimin gitmesi” sorusu üzerine Ala şunları söylüyor:

“Ya şöyle ne bileyim ben hani burada yok, dilim bile varmıyor da, Başbakan’ın oraya işte ne bileyim, konuta, oraya buraya zinhar öyle bir şey olacak şey değil de anlatabildim mi?”

‘Yasa çıkar kardeşim’

Mutlu’nun “Bizim buraya mı, ha yok ya” demesi üzerine Ala, “Adımını atanın anında görevden alınacağını” söylüyor.

Efkan Ala, görüşmenin devamında Vali Mutlu’dan “çok hassas olmasını” istedikten sonra “Bu olacak bir şey değil de, diyelim ki böyle bir şey oldu, hemen adımını atıp, öyle mi kardeşim, kimi görevlendirmiş aldım onları görevden bitti. Ondan sonrasını siz buraya bırakın, yasa ne lazımsa çıkar kardeşim” diyor.

‘MİT’te aynı şeyi yapıyorlardı’

Ala, görüşmenin sonunda “MİT’te aynı şeyi yapıyorlardı, tersine döndü her şey tamamı korumaya alındı” ifadesini kullanıyor ve “lazımsa kanun çıkarabileceklerini” tekrarlıyor.