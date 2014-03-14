Ala'dan Emniyet Genel Müdürü'ne: Zekeriya Öz'ü hemen alıp içeri atsınlar!

25 Aralık’ta İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Efkan Ala’nın Başbakanlık Müsteşarı’yken, 17 Aralık yolsuzluk soruşturması sonrası Emniyet Genel Müdürü olan Mehmet Kılıçlar'la yaptığı öne sürülen bir görüşme internette yayımlandı. Kayda göre, Ala, yolsuzluk soruşturması sırasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olan Zekeriya Öz'ün, sorgulanan zanlıların "ifadelelerinin değiştirilmemesi" gerekçesiyle 21 Aralık'ta emniyete gitmesi üzerine Kılıçlar'ı arayarak "Hemen onu alsınlar, içeriye atsınlar" talimatı veriyor. Kayıtta, "Ben söyleyeyim hemen tutanak tutsunlar" diyen Kılıçlar'ın bu sözüne Ala, "Tutanak değil. Bu herifi derhal oradaysa, emniyette ise hemen içeri alsınlar, ben sana söylüyorum. Tehdit etti şöyle yaptı deyip içeri atsınlar" ifadesini kullanıyor.

Youtube’da diğer ses kayıtlarını yayımlayan “Başçalan” adlı hesap tarafından dün paylaşılan yeni kayıtlar arasında dönemin Başbakanlık Müsteşarı Ala ile Emniyet Genel Müdürü Kılıçlar arasında geçtiği iddia edilen bir ses kaydı da yer aldı. Yasal dinlemeler sonucu elde edilip edilmediği kuşku uyandıran ve Sol, Artı 1 TV ve Cumhuriyet gibi farklı mecralarda haberleştirilen ses kaydının özeti şöyle:

Savcı Zekeriya Öz'ün emniyete baskın yapması üzerine Ala'yı arayan Kılıçlar, "Efendim siz İstanbul’a mı gittiniz? Şey orada karşılayanların içinde milletvekili, onu bir dinler misiniz; Selami Yıldız. Şimdi o Zekeriya Öz oraya gitmiş de. Benim anladığım kadarıyla bizimkileri tehdit ediyor" ifadesini kullanıyor. Bunun üzerine Ala, Kılıçlar'a "Hemen onu alsınlar içeri atsınlar 'buraya geldi tehdit ediyor' diye. Söyle onlara bak hemen içeri alsınlar tamam mı?" diyor.

Kayıtta Kılıçlar olduğu öne sürülen kişinin, "Efendim ben söyleyim hemen tutanak tutsunlar" teklifi ardından Ala, "Tutanak değil. Bu herifi derhal oradaysa, emniyette ise hemen içeri alsınlar ben sana söylüyorum. Tehdit etti şöyle yaptı deyip içeri alsınlar" talimatı veriyor.

Sonraki günlerde görevden alınana kadar soruşturmanın başındaki isim olan Başsavcıvekili Öz için Kılıçlar'a talimat veren Ala, "Hemen söyle onun yetkisi yok, bütün yetkileri alındı onun" ifadesini kullanıyor.

'Onu da istediğimizle değiştiririz'

Ses kaydında, yapıldığı öne sürülen ikinci görüşmeye göre Efkan Ala, durum bilgisi almak için Kılıçlar'ı arayarak, "Ne var ne yok? Oraya gelmiş, oradan da çıkmış. Bak panikledi şimdi, kurduğu tezgah. Bu nasıl bir adam yav. Hemen şeye alacaklardı, orada yanlış yaptılar neyse" diyor.

Artı 1 TV ve Cumhuriyet gazetelerinde de yayımlanan kayda göre, Kılıçlar, "Ben onlara tabii alın demedim de, tutanak tutun dedim. Sizden sonra aradım çıkmış oradan şerefsiz" ifadesi üzerine Ala, "Tabii çıkmış. Hemen tutacaklar atacaklar içeri. Gel lan buraya bakıyım sen burayı basmaya mı geldin, kimsin sen ya?” sözleriyle karşılık veriyor.

Ses kaydına göre, "Genede tutanağını tutsunlar hem HSYK’ya, hem savcılığa mutlaka gittiler zaten" diyen Efkan Ala, "Orada hukuk işleteceğiz. Kimse bu memlekette öyle hukukun üstünde değil, onu da istediğimizle değiştiririz" ifadesini kullanıyor.