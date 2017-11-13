Aladağ’daki yurt yangının ardından denetlenen 3781 öğrenci yurdundan 11'i kapatıldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Aladağ’daki yangın faciasından sonra özel öğrenci yurtlarının denetim eksikliklerini gündeme getirdiği yazılı soru önergesine Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yanıt verdi. Bakan Yılmaz, Aladağ faciasının ardından 3781 öğrenci yurdunun denetlendiğini, yönetmeliğe uymayan 11 özel öğrenci yurdunun kapatıldığını açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanlığına yönelttiği soru önergesinde, geçtiğimiz yıl Adana'nın Aladağ ilçesindeki yurt yangınında, asma kilitli olan yangın merdiveninin kapısının açılamaması nedeniyle 11'i öğrenci 12 kişi yaşamını yitirdiğini anımsatarak, “ Milli Eğitim Bakanlığı'nın, yangınından sonra çıkardığı yönergenin, yurt sahiplerinin talebi üzerine 2019 yılına kadar ertelendiği” yönündeki iddiaları sormuştu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, verdiği yanıtta, ilgili yönetmeliğin "Kurum binaları, her yıl öğretim yılı başlamadan önce yangın güvenliği, elektrik tesisat güvenliği, ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği hususlarında itfaiye, üniversitelerin ilgili bölümleri, mühendis odaları veya diğer ilgili kurum veya kuruluşlara kurum yönetimince kontrol ettirilir...." hükümleri ve Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası (o) bendinde; "Sağlık odası/revir: Ortaokul/imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim öğrencilerinin barındığı yurtlarda kontenjana bakılmaksızın, yükseköğrenim öğrencilerinin barındığı yurtlarda ise kontenjanın 150 ve üzerinde olması durumunda en az 10 m2 büyüklükte, içinde ilk yardım dolabı, portatif bir sedye ve istirahat etmek üzere hazırlanmış en az bir yatağın bulunduğu sağlık odası/revir düzenlenir" hükümlerine göre, yurt açılışlarında 2019 yılına kadar erteleme olmayacağını açıkladı.

Bakan İsmet Yılmaz, “06/03/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden 12/12/2016 tarihli yazıyla, özel öğrenci yurt binalarının yangına karşı alınan tedbirlerinin yeterli olup olmadığı ile yetkili kuruluşlardan alman binanın depreme karşı dayanıklılığını gösteren belgenin son bir yıldan önce olanlar için yeniden düzenlenmesi istenilmiştir” açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, bu kapsamda, 3.781 özel öğrenci yurdunun denetlendiğini Denetim sonucu, Ocak 2017 tarihinde 31 ilde eksiklikleri bulunan 119 özel öğrenci yurduna eksikliklerini tamamlamaları için süre verildiğini belirterek, “İlgili mevzuatlar çerçevesinde Mart 2017 tarihine kadar eksikliklerini tamamlamayan ve Yönetmelik hükümlerine uymadığı gerekçeleriyle 11 özel öğrenci yurdu kapatılmıştır” şeklinde açıklamada bulundu.