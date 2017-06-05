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Aladağ'daki yurt yangını faciası sanıklarından biri tahliye oldu

"İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı..."

05 Haziran 2017 21:23

Adana Aladağ'da 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangınıyla ilgili davada, sanıklardan biri tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili tutuklu yargılanan 7 sanıktan 70 yaşındaki Ramazan Dede, avukatının başvurusu üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Kozan Ağır Ceza Mahkemesinde 30 Mayıs’ta ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklardan Dede'nin avukatı, müvekkilinin yaşının ilerlediğini, kaçma şüphesi bulunmadığını ve delilleri karartmasının mümkün olmadığını belirterek tahliyesini talep etti.

Başvuruyu değerlendiren mahkeme heyeti Dede'yi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. 

Yangında yaralanan Şerife Sertlik ve babası Mehmet Sertlik’in avukatı Adana Barosu Çocuk Hakları Koordinatörü Nevzat Elçi, yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Olayda 12 kişinin feci şekilde öldüğünü, 22 kişinin de yaralandığına dikkati çeken Elçi, şöyle konuştu:

"Bu kadar büyük ve vahim bir olayda tüm sanıkların tutuklu yargılanmaları gerektiğini düşünmekteyiz. Kamu vicdanı da bunu ister. Daha bir hafta olmadan sanıklardan birinin tahliye edilmesi bizleri ve faciada çocuklarını kaybeden ve yaralananların ailelerini üzmüştür. Yarın Ramazan Dede’nin hangi gerekçelerle tahliye edildiğine bakıp tekrar tutuklanması için karara itiraz edeceğiz. Ortada 12 can var. İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı."

Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da özel öğrenci yurdunda çıkan yangında, 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmiş, bazı öğrenciler de yaralanmıştı. Olayla ilgili "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 30 Mayıs'ta görülen ilk duruşmasında 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

 

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