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Aladağ'daki yurt faciasının ardından özel öğrenci yurtları yönetmeliği değişiyor

Yurtlarda acil çıkış kapıları dışarıdan açılamayan ve içeriden kilitlenmeyen veya yangın ikazıyla otomatik olarak açılacak şekilde olacak

01 Mart 2017 21:56

Özel öğrenci yurtları, pansiyonları, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo dairelerine yönelik önemli düzenlemeler geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğrenci Barınma Yönetmeliği Taslağı'nı hazırlayarak Başbakanlığa gönderdi. Aladağ’daki yurt faciasının ardından hazırlanan taslağa göre, yurt binalarında iç, dış duvar ile tavan döşemelerinde ahşap ve yanma özelliği yüksek malzemelerden yapılan giydirmeler kullanılamayacak. Yargın merdivenleri ve kaçış yollarının kapıları, yangına karşı dayanıklı malzemelerden yapılacak. Acil çıkış kapıları dışarıdan açılamayan ve içeriden kilitlenmeyen veya yangın ikazıyla otomatik olarak açılacak şekilde olacak. Ortaöğretim öğrencileri için de yurt açılabilecek. 

Taslakla, belediyeler, üniversiteler, kamu kurumlarının öğrenci misafirhaneleri ve benzeri yerler, yönetmelik kapsamına alınıyor. Taslakta öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartı, öğrenci stüdyo dairesi tanımlanıyor.

Taslağa göre, ortaokul öğrencileri için özel öğrenci yurdu ve pansiyonu açılabilecek. Kız öğrencilerinin barındığı kurumlarda kadın, erkek öğrencilerinin barındığı kurumlarda erkek yönetici görevlendirilecek.

Her kurum, lisans mezunu ve öğrenci barınma hizmetleri yönetici sertifikasına sahip bir müdür tarafından yönetilecek. Kurucu gerçek kişi, kurucu temsilcisi, kurum müdürü ve müdür yardımcısı, genel müdür ve genel müdür yardımcısı, en az lisans mezunu olacak. Belleticiler ve yönetim memurları için en az yükseköğretim mezunu olması şartı getirilecek.

Kontenjanı 150 ve üzeri olan kurumlarda hemşire/hemşire yardımcısı veya acil tıp teknikeri zorunlu personel olarak çalışacak.

Ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri, müstakil binalarda ve sadece öğrenci yurtlarında veya öğrenci pansiyonlarında barınabilecek.
 

Yurtlarda en az 40 öğrenci olacak
 

Taslakta, özel barınma hizmeti sunacak kurumların asgari kontenjanı da belirleniyor. Buna göre öğrenci yurdunda en az 40 öğrenci, öğrenci pansiyonunda en az 30, öğrenci apartında en az 10, öğrenci stüdyo dairesinde en az 10 öğrenci kalacak.

Yatakhanelerde barınacak öğrenci sayısının da yer aldığı taslağa göre, ortaokul ve ortaöğrenim öğrencilerine yönelik yurt ve pansiyonlarda en az 3, en fazla 6 öğrenci; yükseköğrenim öğrencilerine yönelik yurt ve pansiyonlarda en az 1 veya 3, en çok 6 öğrenci; öğrenci apart dairesinde 1 ya da 3 öğrenci; öğrenci stüdyo dairesinde en az 1 veya 3, en çok 6 öğrenci kalabilecek.

Yurda kaydolan her öğrenciye kurum yönetimi, belleticisi kurum binasını tanıtacak, acil durumlar için tahliye yollarını, toplanma yerlerini gösterecek.

Kurumlarda, kurum personelinin ve öğrencilerin katıldığı acil durum tahliye tatbikatı her öğretim döneminin birinci haftasında olmak üzere yılda 2 kez yapılacak.
 

Otomatik yangın söndürme sistemi zorunlu

 

Bu yurtlar binalarında iç, dış duvar ile tavan döşemelerinde ahşap ve yanma özelliği yüksek malzemelerden yapılan giydirmeler kullanılamayacak. Yargın merdivenleri ve kaçış yollarının kapıları, yangına karşı dayanıklı malzemelerden yapılacak. Acil çıkış kapıları dışarıdan açılamayan ve içeriden kilitlenmeyen veya yangın ikazıyla otomatik olarak açılacak şekilde olacak.

Kontenjanı 100 öğrenciden fazla olan kurumlarda, yangın ikaz amacıyla duman ve ısıya duyarlı, gaz kaçaklarını algılayan sensörler, alarm sistemi, otomatik söndürme sistemi zorunlu tutulacak.

Yurtların denetimi öğretim yılı içinde en az iki kez yapılacak.

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