Aladağ'daki yurt faciasında 7 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Adana’nın Aladağ ilçesinde geçen yıl 10’u öğrenci 12 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı yurt yangınıyla ilgili aralarında yurt müdürünün de bulunduğu tutuklu 7 kişi hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre, Adana'nın Aladağ ilçesindeki yurt yangının ardından kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, yerinde incelemelerde bulunmak üzere Adana'ya gidecek.

Aladağ'da 28 Kasım 2016'da 11 öğrenci ve bir eğitmenin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin de yaralandığı özel öğrenci yurdundaki yangının araştırılması, barınma haklarının tüm öğrenciler için güvence altına alınarak, yaygınlaştırılmasının sağlanması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor.

Kurulduğu, 9 Şubat'tan beri Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi bakanlıklarla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ve YÖK bürokratlarını dinleyen ve bilirkişi raporlarını inceleyen Araştırma Komisyonu, olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere, 10-11 Mayıs'ta Adana'ya gidecek.

Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, yaptığı açıklamada, Aladağ'da geçen yıl çıkan yangında 11'i öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği acı bir olay yaşandığını anımsattı.

10 günlük süre kaldı

Olaya ilişkin Mecliste kurulan araştırma komisyonunun 9 Şubat'tan bu yana ilgili kurum ve kuruluşların, uzmanları, bürokrat ve diğer yetkilileri dinlediğini ve bilgi aldığını anlatan Sarı, komisyonun çalışmalarını tamamlaması için 10 günlük sürenin kaldığını dile getirdi.

TBMM'nin çalışmalarına bir süre ara verdiğini anımsatan Sarı, bu konuyu komisyonda ele aldıklarını aktardı. Bu nedenle komisyonun çalışmaları için bir ek süre isteyeceklerini belirten Sarı, konuyu Genel Kurula sunucaklarını söyledi.

Ek süreyi rapor yazımı için kullanacaklarını bildiren Sarı, komisyonun bir ay daha bir süre alabileceğini ifade etti.

Bir daha bu tür elim kazaların yaşanmaması için mevzuat, denetim ve tatbikat noktasında yapılması gerekenlere ilişkin TBMM Genel Kuruluna görüş bildireceklerini ifade eden Sarı, "Komisyon üyelerimizin programına uygun olursa gelecek hafta Adana'ya gideceğiz. İki gün, Çarşamba ve Perşembe günü Adana'da olacağız ve incelemelerde bulunacağız. Ailelerle görüşüp görüşmeyeceğimiz hususu henüz netleşmedi. Taslak programda tarih belli ancak asıl program Adana'ya gittiğimizde netleşecek." dedi.