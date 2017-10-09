Aladağ'daki yurt faciası sanıklarının yargılanması devam ediyor

Salih ÜÇTEPE- Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Aladağ İlçesi\'nde 11\'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği Süleymancılar Cemaati\'ne ait kız yurdu yangını faciasında, haklarında 15\'er yıla kadar hapis cezası istenen 6\'sı tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aladağ\'da ortaokulda okuyan kız öğrencilerinin kaldığı özel öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016 tarihinde elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç\'in kızı Sare Betül Genç, 8\'inci sınıf öğrencileri; Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü, 7\'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden, 6\'ıncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek, 5\'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ile Cennet Karataş öldü.

7 TUTUKLU

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yurt yangınıyla ilgili olarak, kızı da ölen yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç ve yurt çalışanı Mahmut Deniz tutuklandı. Sanıkların bazıları ara kararla tahliye edilip, itiraz üzerine tekrar tutuklandı. Ara duruşmada sanık Ramazan Dede sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. 12 kişiye mezar olan yurt da yıkıldı.

7 SANIK ASLİ KUSURLU

İddianamede gerekli önlemleri almadıkları gerekçesiyle 7 sanığın da asli kusurlu olduğu belirtildi. İstanbul Teknik Üniversitesi laboratuvarında yangın sonrası alınan örnekler incelenmesi sonrası 3 kişilik uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı 19 sayfalık raporda yangının, elektrik tesisatında oluşan kısa devre ile 2 katta aynı anda başladığı belirtildi. Yurtta kullanılan malzemelerin yangının hızla yayılmasına neden olduğu kaydedilen raporda, tartışma konusu olan yangın kapılarının ise dayanıksız PVC malzemeden yapıldığına yer verildi. Duruşmanın ilk celsesinde ifade veren tutuklu sanıklar, olayda herhangi bir kusurlarının olmadığını savunarak itfaiyeyi suçladı.

KINAMA CEZASI

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş ile gerçek dışı denetim raporu düzenleyen 4 memur hakkında soruşturma izni verilmişti. Bunun üzerine, İlçe Milli Eğitim müfettişleri tarafından, Mehmet Aktaş\'a \'kınama\', faciadan önce yurtta yapılan denetimde, önceden önlem alındığı yönünde sahte rapor düzenleyen 2i memura ise, 1\'er günlük maaş kesintisi cezası verilmişti.

\"ADALET PEŞLERİNİ BIRAKIRSA VİCDANLARI BIRAKMASIN\"

Duruşmanın Kozan Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen 3\'üncü celsesine ölen ve yaralanan çocukların ailelerinin yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Mahut Tanal, Adana Milletvekili İbrahim Özdiş de izleyici olarak katıldı.

Duruşma öncesi çocuklarını kaybeden ailelerle birlikte açıklama yapan Sosyal Haklar Derneği Genel Başkanı Melda Onur, Aladağ faciasında içlerini acıtan gelişmeler yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

\"Aladağ üzerinden değişmenin ötesinde daha da içimizi acıtan şeyler var. Büyük felaketin sorumlularına kınama cezası verilmesi, birer günlük maaş kesme cezası verilmesi içimizi acıtıyor. O günden buna cemaatlerin karanlığında yok olan çocuklarımız bütün Türkiye\'de çocuklarımızın ne kadar tehdit altında olduğunun göstergesidir. Cemaat yurtlarında neler olduğunu, neler yaşandığını gazetelerden görüyoruz. Kamusal eğitime, güvenli eğitime ihtiyacımız var.\"

\'CEZALANDIRILMALARINI İSTİYORUZ\'

Ölenlerden Zeliha Avcı\'nın annesi Sultan Avcı, tüm sanık ve sorumluların cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Ölen çocuklardan Sema Nur Aydoğdu\'nun annesi Duydu Aydoğdu ise, yurdun neden yıkıldığını hala almadıklarını belirterek, \"Yurt neden yıkıldı, anlamak istiyoruz. Yurttakiler suçlu değil, devlet suçlu değil. Biz mi suçluyuz? Bu çocuklarını dünyaya getirdiğimiz için biz mi suçluyuz? Biz adalet istiyoruz. Adalet peşlerini bırakırsa vicdanları bırakmasın\" diye konuştu.



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