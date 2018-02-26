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Aladağ'daki yurt faciası davasında sanıklar, 5'inci kez hakim karşısında

Akif ÖZDEMİR-Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Aladağ ilçesinde, 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, Süleymancılar cemaatine ait kız yurdu yangını faciasıyla ilgili haklarında 15'er yıla kadar hapis ceza

26 Şubat 2018 14:32

Akif ÖZDEMİR-Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA\'nın Aladağ ilçesinde, 11\'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, Süleymancılar cemaatine ait kız yurdu yangını faciasıyla ilgili haklarında 15\'er yıla kadar hapis cezası istenen, 2\'si tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Aladağ\'da, 29 Kasım 2016 tarihinde, ortaokulda okuyan kız öğrencilerin kaldığı Süleymancılar cemaatine ait yurtta, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında; eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç\'in kızı Sare Betül Genç, 8\'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü, 7\'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden, 6\'ncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek ile 5\'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ve Cennet Karataş yaşamını yitirdi. 
5\'İ TAHLİYE EDİLDİ, SANIK SAYISI 14\'E ÇIKTI
Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yurt yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kızını kaybeden yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç ve yurt çalışanı Mahmut Deniz tutuklandı. Ara duruşmalarda sanıklardan Ramazan Dede, Ramazan Keleş, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş ve Mahmut Deniz tahliye edildi. Yurt müdürü Cumali Genç ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur\'un ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Haklarında soruşturma izni verilen memurların da yargılanmalarına başlanmasıyla sanık sayısı, 14\'e yükseldi. 12 kişiye mezar olan yurt ise yıkıldı.
SANIKLAR, HAKİM KARŞISINDA
Kozan Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, bugün görülen davanın 5\'inci celsesine ölen ve yaralanan çocukların ailelerinin yanı sıra CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Adana Baro Başkanı Veli Küçük, Eğitim- Sen Genel Başkanı Feray Aydoğan ile Sosyal Haklar Derneği üyeleri de izleyici olarak katıldı. Güvenlik önlemleri alınarak, sabah saatlerinde getirilen tutuklu 2 sanık ile birlikte tutuksuz sanıklar, Kozan Ticaret Odası\'ndaki toplantı salonunda görülen duruşmaya alındı.

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