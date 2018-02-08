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Aladağ'daki yurt faciası davasında 4 tahliye

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Aladağ ilçesinde 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı Süleymancılar cemaatine ait kız yurdu yangını faciasında, kusurlu oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan 6 kişiden

08 Şubat 2018 18:45

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA\'nın Aladağ ilçesinde 11\'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı Süleymancılar cemaatine ait kız yurdu yangını faciasında, kusurlu oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan 6 kişiden 4\'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Davada 2 kişinin tutukluluğu sürüyor.
Aladağ\'da 29 Kasım 2016\'da ortaokulda okuyan kız öğrencilerinin kaldığı, özel kız öğrenci yurdunda, elektrik kontağından yangın çıktı. Yurtta kalan eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç\'in  kızı Sare Betül Genç, 8\'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü; 7\'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden; 6\'ncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek, 5\'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ile Cennet Karataş hayatını kaybetti. Bilirkişiler tarafından hazırlanan olay yeri inceleme tutanağında, yangına eskimiş olan elektrik şalterinin yol açtığı, tartışmalara neden olan yangın merdiveni kapısının kilitli değil ama kapı kolunun olmadığı, ayrıca yönetmelik dışına çıkılıp ısıya dayanıklı olmayan PVC kapı takıldığı, binanın Bayındırlık şartnamelerine uygun olmadığı, acil çıkış kapıları bulunmadığı, camların demirler kesilerek açılabildiği yer aldı.
Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yurt yangınıyla ilgili olarak kızı da ölen yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç ve yurt çalışanı Mahmut Deniz tutuklandı. Kozan Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam eden duruşmalarda tüm sanıklar suçlamaları redderken, Ramazan Dede, avukatının yaptığı itiraz sonucu serbest kaldı.
SERBEST KALDILAR
Ankara 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan yeni bilirkişi raporunda 2\'nci dereceden tali kusurlu oldukları belirtilen tutuklu sanıklardan Ramazan Keleş, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş ve Mahmut Deniz de 6 Şubat\'ta denetimli olarak serbest bırakıldı.
Sanıklardan yurt yöneticisi Cumali Genç ile Yurdun bağlı olduğu derneğin başkanı İsmail Uğur\'un ise tututluluğu devam ediyor.

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