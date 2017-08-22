Aladağ'da başlayan, Sarıyer'de şekillenen, Paris'te sona eren bir Dünya Şampiyonluğunun hikayesi

\"Metehan Başar, Şampiyon olacak ama yazmayın!!\"

Dünya Güreş Şampiyonası\'nda grekoromen stil 85 kiloda mindere çıkan Metehan Başar\'ın hocası Milli Takım Antrenörü Salih Bora, sporcusuna o kadar çok güveniyordu ki, tıpkı Las Vegas\'ta, Küba\'lı Martinez\'i yenip altın madalya kazanan Rıza Kayaalp\'in taktik versiyonu ile hazırladı Metehan\'ı. Sonra, \'sen artık şampiyonsun\' diyerek mindere attı onu.

Babası Kemal Başar, Bolu kampında oğluna, \"Bu defa sen olacaksın aslanım\" diyerek morallerin en büyüğünü aşıladı. Eski Federasyon Başkanı, yeni Bakan Osman Aşkın Bak, Başkan Musa Aydın ve diğer hocalar Serkan Özden, Remzi Öztürk, Yusuf Düzer, Akif Canbaş ve Koordinatör Ata Karataş, Metehan\'ı şampiyonluğa kuran isimler oldu.

İSTANBUL, (DHA) (Fotoğraflı)

Röportaj: Faik GÜRSES

Herkes denizle, güneşin tadını çıkarırken, onlar salonda halatla tavana çıkıyor, bir aşağı-bir yukarı tırmanıyor, sonra kendilerine idman veren takım arkadaşları ile kapışıyordu. Günde iki kez yapılan bu çalışma daha sonra muhtemel rakiplerinin videolarının izlenmesiyle son buluyordu. Rakım yüksekti. Bolu\'nun şirin tepesi Aladağ\'da haftalardır yapılan bu çalışma, Paris\'te başlayacak Dünya Şampiyonası\'nın son hazırlık kampıydı. Sekiz Greko-Romen sporcusunu, Milli Takım Antrenörü Salih Bora müthiş bir antrenman planlamasıyla hazırladı.

BAZI ŞAMPİYONLUKLAR KENDİNİ BELLİ EDER

85 kiloda mindere çıkacak Metehan Başar\'ın 32 rakibi vardı. Hepsini ezberleyip, zayıf anlarını kafasına kazımak zorundaydı. Hangi anda nasıl bir oyun yapacağı, hakemden ihtar almamak için rakibi nasıl yoracağı bir bir anlatıldı. O da not etti belleğine. Antrenör Salih Bora, 2015\'te Dünya Şampiyonu olan ve Küba\'lı Martinez\'i Las Vegas\'ta 1-0 yenen Rıza Kayalap\'ın taktiği ile beynine girdi Metehan\'ın. \"Öne geç, savunma yap, atağa geç, ihtarsız bitir\". Bu sloganı unutmadı Metehan. Yattı, kalktı, mindere çıktı sonra bir bir rakiplerini yendi.

İŞTE ALTINA GİDEN GÜREŞLERİ

Metehan, eleme turunda önce Beyaz Rus güreşçi Hamzaatu\'yu 7-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Sürekli aksiyonda idi. Onu izleyen hakemlerin kafasında da iyi bir izlenim bıraktı daha ilk maçta.

1/16 turunda karşılaştığı Bulgar rakibi Nikolay Nikolaev Bayryakov\'u da 4-1 yenerek yarı finale yükseldi. Burada oyunda ve araştırıcı güreşini sürdürdü.

İşler sona gelince iyice zorlaşıyordu. Çeyrek finalde Gürcü Robert Kobiashvili\'yi 4-2 yenerek yarı finale yükseldi. Ama iyice yoruldu. Sonraki rakibine ise finalist gözüyle bakılıyordu,

Yarı finalde Rus güreşçiyi müthiş bir performans göstererek 4 - 2 yendi. Olimpiyat Şampiyonu Rus Davit Chakvetadze ne olduğunu şaşırmıştı. Ama şaşırmayan Metehan\'dı. Finale yükselmişti artık. Rakibi ise 2015\'te İstanbul\'da yapılan 2016 Rio kalifikasyonlarında yenildiği Denis Maksymilian Kudla idi.

AKLINDA HEP SARI MADEN VARDI

Final güreşinde canını dişine taktı. Zor olacağını biliyordu. 2-1\'le minderden galip ayrılıp, Ay-Yıldızlı bayrakla tur attı. Sonra Cumhurbaşkanı\'nın telefonu geldi, bir kez daha mutlulukla sarsıldı.

BABA KEMAL\'İN SÖZLERİ UNUTULURMU?

Metehan Başar\'ı Aladağ kampında sürekli ziyaret edip moral aşılayan babası Kemal Başar her defasında oğluna, \"Bu defa sen şampiyon olacaksın aslanım. Ben de havalimanına koşup seni alnından öpeceğim\" diyerek morallerin en büyüğünü aşıladı. Eski Federasyon Başkanı, yeni Bakan Osman Aşkın Bak, Başkan Musa Aydın ve diğer hocalar Serkan Özden, Remzi Öztürk, Yusuf Düzer, Akif Canbaş ve Koordinatör Ata Karataş, Metehan\'ı şampiyonluğa kuran isimler oldu. Ama bir kişi vardı ki şampiyonluğu çok önceden görmüştü. Güreş yaptığı yıllarda Dünya Şampiyonu olamayan, sürekli gümüş madalyada kalan Salih Bora\'nın artık o kadar çok Dünya Şampiyonu yaptığı talebesi vardı ki, sormayın gitsin. İşte son harikası Metehan Başar oldu. Salih Bora, O\'nun şampiyonluğunu çok önceden görmüştü. \"Madalya getirecek favori isimlerimiz var. Ama bir de gizli şampiyon adayımız var. Metehan Başar Dünya Şampiyonu olabilecek kapasiteye geldi. Ama yazmayın!!\" diyerek günler önce O\'na altın madalyayı taktırmıştı.