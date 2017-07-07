Aladağ Komisyonu'nun raporundan: Açılış iznine aykırı olarak kreş faaliyeti yürütüldü, dini eğitim verildi!

Adana'nın Aladağ ilçesinde geçen ekim ayında 11'i öğrenci, 12 kişinin hayatını kaybettiği "yurt faciası"na ilişkin olarak hazırlanan taslak komisyon raporunun detayları belli oldu. Özel Aladağ Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu yönetiminin gerekli yangın önlemlerini almadığı vurgulanan raporda, yurdun açılış iznine aykırı olarak 4-5 yaş grubu çocuklara yönelik kreş faaliyeti yürüttüğü, din eğitimi verildiği kaydedildi.

Taslak raporda ayrıca yurtta, yangın tatbikatıyla öğrenci ve personele verilmesi amaçlanan yangın anındaki davranış eğitiminin verilmediği, yetki belgeli aşçı istihdam edilmesi, personel arasında iş bölümü yapılmadığı ve izinsiz personel çalıştırıldığı kaydedildi.

Yangın öncesi söz konusu yurdu iki kere denetlediği vurgulanan İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne daha sonra kınama cezası verildiği ifade edilen taslak raporda, "Aladağ ilçesinde genel olarak elektrik sorunu olduğu, Aladağ’da meydana gelen yangınların çoğunun elektrikten kaynaklı olduğu ifade edilmiştir. İtfaiye ekibi yangın yerine intikal ettiğinde binanın üst katında kimselerin olduğuna ilişkin bilgi verilmediği hususu vurgulanmıştır" dendi.

Taslak raporun "Dünya’da Eğitimde Barınma İmkânları" başlıklı bölümünde ise Almanya, ABD, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Fransa, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, Malezya ve Rusya'da bulunan yurtların özelliklerinden örnekler verildi; şunlar anlatıldı:

"Ülke örneklerinden de anlaşılacağı üzere barınma imkânı genellikle devletten ziyade özel sektör tarafından sağlanmaktadır. Öğrenciler genellikle merkezi eğitim otoritesinin belirlediği genel prensiplere bağlı kalarak yerel yönetimlere bağlı devlet okullarında okumaktadırlar. Ancak vakıf ve dernekler gibi sivil toplum örgütlerinin ve özel sektörün işlettiği özel okullar genellikle yurt ve diğer barınma hizmetlerini sunmaktadırlar. Çünkü öğrenciler özellikle zorunlu temel eğitim döneminde evlerine en yakın devlet okullarında okumaktadırlar. Kamuya ait veya özel okulların işlettiği özel yatılı okullarda okulların kayıt şartları, istihdam politikaları, öğrenci günlük programları, disiplin kuralları ve öğrencilere yönelik güvenlik (safety) ve refahlarını/iyi oluş hallerini (wellbeing) sağlamaya yönelik çalışmalar internet sayfasından şeffaf bir biçimde paylaşılmaktadır. Öğrencilerin 6 yaş ve sonrasından itibaren yatılı okullarda kalabildikleri, özellikle kırsal bölgelerde yatılı meslek okullarına devam edebildikleri görülmektedir. Öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim desteği yanında sportif, kültürel ve sanatsal aktivitelerin de planlandığı görülmektedir."