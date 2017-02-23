Aladağ Komisyonu’nda muhalefet, sendika ve aileleri; AKP, bürokrasiyi dinlemeyi istiyor

TBMM Aladağ’daki Yurt Faciasını Araştırma Komisyonu’nun ilk toplantısında iktidar ve muhalefet yaklaşım farkıyla yol haritasını belirledi. Komisyon Başkanı AKP Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, yangın faciasında yerinde incelemelerde bulunan bakanlık bürokrasinin dinlenilmesini önerdi.

CHP, MHP ve HDP, yangından ölen 11 çocuğun acılı aileleri, Eğitim- Sen gibi ilgili bazı sendikalardan işe başlanılmasını önerdi. Muhalefetin davetli listesini sunduğu komisyon TBMM’nin çalışmalarına devam etmesi durumunda toplantılara devam etmeyi düşünüyor.

Kısa süren ilk toplantıda, komisyon başkanı Sarı, Aladağ'daki yangın faciasında yerinde incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi çeşitli bakanlıkların bürokratlarının ve kamu personellerini davet etmeyi ve her toplantıda iki veya üç kişiyi dinlemeyi düşündüklerini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, Eğitim Sen, Eğitim İş, Türk Eğitim Sen yöneticileri, Aladağ ilçesi milli eğitim müdürü, belediye başkanı, llçe kaymakamı ve öğrenci velileri davetli listesini verdi. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, komisyonun, çözüme odaklı bir araştırma ve pratik içerisinde olursa çok daha yararlı olacağını söyledi.

MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, sivil toplum kuruluşu ve uzman listesi sundu. Depboylu’nun listesi şöyle.

- Türk Psikolojik Danışmanlar Derneği Başkanı Sayın Prof. Dr. Filiz Bilge

- Çocuk Genç Ve Ergen Psikiyatristleri Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu, Başkanı Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan

- Türk Psikologlar Derneği Başkanı Sayın Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak

- Sosyal Pediatri Derneği Prof. Dr. Gülbin Gökçay Ve Sayın Prof. Dr. Betül Ulukol

- Vakıflar Genel Müdürü Sayın Dr. Adnan Ertem

- Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı İş Güvenliği Uzmanı

- Türk Eğitim-Sen

- TÜRKAV