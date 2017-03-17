Aladağ Komisyonu'na konuşan uzman: "Niye denetlemediniz?" diye sorunca "Kız yurdu olduğu için" deniyor!

TBMM Aladağ’daki Yurt Yangınını Araştırma Komisyonu’na sunum yapan uzmanların ifadeleri, yangındaki ihmaller zincirini ortaya koydu. Uzman Bekir Metin Demir, 11'i çocuk 12 kişinin öldüğü kız yurdunun "namahrem" olduğu için denetlenmediğini ifade etti. Komisyon'a yapılan sunumda "Yönetim kurulu üyelerinden biri dedik ki: 'Yani niye gidip yurdu denetlemiyorsunuz? Niye denetlemediniz yurdu?' 'Ya, işte, kız yurdu olduğu için buraya pek uğramıyoruz, girmiyoruz.' Mesela yangın kapılarına perdeler koymuşlar içerisi görünmesin diye, tabii hepsi yanmış o perdelerin filan. Bütün bunlar yangını büyüten olaylar" dendi.

Melda Onur, Aladağ'da yanan

çocuklar için 'Hayır' dedi

Yangına ilişkin bilirkişi raporunu hazırlayan yangın uzmanı yüksek mühendisler Bekir Metin Demir ile Turgut Cılgaoğlu, Meclis’te Aladağ’daki Yurt Yangınını Araştırma Komisyonu’na olayla ilgili sunum yaptı. Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre, sunumda şu ayrıntılar yer aldı:

"Kız yurdu olduğu için pek girmiyoruz"

"Denetimlerde küçük yerlerde dost ve ahbap ilişkileri önem taşıyor. Herhalde bu nedenle o şekilde uygun raporu düzenlemiş oldukları için biz de bunlara tali kusurlu olarak rapor verdik. (...) Burada çok enteresan bir şey daha var: Mesela biz yönetim kurulu üyeleriyle görüşüyoruz. Dedik ki: ‘Yani niye gidip yurdu denetlemiyorsunuz? Niye denetlemediniz yurdu?’ ‘Ya, işte, kız yurdu olduğu için buraya pek uğramıyoruz, girmiyoruz.’ Mesela yangın kapılarına perdeler koymuşlar içerisi görünmesin diye, tabii hepsi yanmış o perdelerin filan. Bütün bunlar yangını büyüten olaylar.

"Tüpleri nasıl kaldırsınlar"

"Oradaki çocuklar 12-13 yaşında. Yangın tüpleri 6 kilo ve biraz ağırdır, onları nasıl kullanacaklar? Yangında çıkan duman çok zehirli bir dumandır. Dört beş nefes çektiğimiz anda o dumanın içinde bulunan zehirler insanı sersem eder, yani beynini bulandırır, sarhoş eder, dengesini kaybettirir. O yavrular da bilmedikleri için o dumanın içine girmişler ve dumandan aldıkları üç beş nefesle hepsi yerlere düşüp maalesef bayılmışlar.

"Çocukları ana kapıya yönlendiren yok"

"Yemekhanede bulunanlar var, 2 kişi. Geç kalmışlar, meyve filan yiyorlar. Onlar orada koku duymuşlar, yukarıya bağırmışlar. Yukarıdaki, tabii eğitimsiz olan etüt görevlileri de çocukları yukarıya çağırıyor. Aslında buradan çok kolay kaçabilirler çünkü yemekhanenin de bir arka kapısı var. Burada da yangın fazla büyümediği için ana kapıdan da kaçabilirlerdi.

"Kimse çocuk var dememiş"

"2. kattan herhangi bir ses duyumu alınmadığından ve bilgilendirme yapılmadığından, yangının 2. katı tam olarak sarmış olmasından dolayı merdivenle yukarı çıkma ve kontrol etme imkânı bulunmadığı anlaşılmış. Orada kurtarma yapanlar bile kimsenin olmadığını fark ediyor, yurttan bir kişi çıkıp da 'Burada da çocuklar vardı' falan gibi bir önayak olan da yok.

"Çöp kovası hayata bağlamış"

"İkinci kattaki bir kızın ifadesi şöyle: ‘Ben dumandan kapıya çıkmak istedim, kapıyı açtığımda koridor duman içindeydi, tekrar geri geldim.’ 2. kattan tek atlayan bir kişi var, o kız, onun da ayağı kırılıp hastanede falan yatmış, kurtulmuş o da, plastik çöp kovasının üzerine düşmüş, o şekilde kurtulmuş, yoksa kurtulması da bir mucize olmuş."