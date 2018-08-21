Aladağ faciasının sanığı okul müdürü olarak atandı

Aladağ’daki, Süleymancılara ait öğrenci yurdunda 11 çocuk, 12 kişinin yanarak canverdiği faciada, yeterli denetim görevini yapmadığı için ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan yargılanan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca kınama cezası verilen eski Aladağ Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş, Çukurova’da bir ortaokula müdür olarak atandı.

Aktaş, müfettiş raporlarınca belirlenen eksiklere rağmen yurda kullanım izni vermekle suçlanıyor. Yurtta üç yıl önce çıkan yangında 11’i çocuk 12 kişi ölmüştü.

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Adana'nın Aladağ ilçesinde üç yıl önce bir tarikata ait Özel Aladağ Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana gelen yangında 11’içocuk 12 kişi ölmüştü. Kızlarını kaybeden babalardan Hasan Maden, Aladağ’da başka yurt bulunmadığından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu yurda yönlendirdiğini belirtirken baba Ali Köylü de, “Müdür Mehmet Aktaş yurt imkânı olmadığını, Kozan’a gönderebileceğimizi söyledi. Kozan uzak olduğundan kaydettiremeyeceğimizi söyledim. O zaman özel yurda kayıt yaptırabileceğimizi söyleyip bizi yönlendirdi” diye konuşmuştu.

Raporlara rağmen izin vermiş

Bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Aktaş hakkında idari soruşturma açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin 26 Ekim 2015 günü yurtta teftiş yaptıkları belirlendi. Hazırlanan raporda, yangın söndürme tatbikatının yapılmadığı, binanın depreme dayanıklılık raporunun olmadığı, yeterli sayıda hizmetlinin çalışmadığı, belletici öğretmen görevlendirilmediği, belgeli aşçı bulundurulmadığı tespitleri yer aldı. Müfettişlerden sonra Aladağ Milli Eğitim Şube Müdürü Davut Gökçeli ile kaymakamlık çalışanı Cihan Ünal, 12 Aralık 2015 ve 26 Mayıs 2016’da iki kez yurdu denetledi. Elektrik tesisatı ve yangından korunma sistemi uygun olmadığı halde, “Yangına karşı gerekli önlemler alınmıştır” diye rapor yazıldığı saptandı.

Yine Aladağ’dan Ramazan Arı ve Bayram Aydın’ın 25-27 Mayıs 2013’teki denetimde gerçekdışı rapor tuttukları ortaya çıktı.

Müdür Aktaş, "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan kınama cezası almıştı

Aktaş ve dört kamu görevlisi için soruşturma izni çıktı. İzin doğrultusunda beş kişiye “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçundan dava açıldı. İddianamede, “Yeterli denetim yapılsaydı ölümlerin meydana gelmeyebileceği anlaşılmıştır” denildi. Bu dava, Kozan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ana Aladağdavasıyla birleştirildi.

Aladağ'ın sanığı okul müdürü oldu

Aktaş, Ağustos 2017’de milli eğitim müdürlüğü görevinden alınarak, Sarıçam Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu’nda sosyal bilgiler öğretmenliğine getirildi. Bir yıl sonra da Çukurova Genç İş Adamları Derneği Ortaokulu’na müdür olarak atandı.