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Aladağ faciasının ilk duruşması bugün

Aladağ’daki bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 10’u çocuk, 12 kişinin hayatını kaybetmişti

29 Mayıs 2017 22:00

Aladağ’da 10’u çocuk, 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını faciasına ilişkin davanın ilk duruşması bugün (30 Mayıs 2017) görülecek. Dava öncesi açıklama yapan avukatlar, iddianamenin yetersiz olduğunu söyleyerek, sorumluların taksirle değil, olası kasıtla öldürme suçundan yargılanması gerektiğini ifade etti. Aileler de “Süleymancıların kendilerine baskı yaparak para teklif edip, şikâyetten vazgeçirmeye çalıştığını” iddia etti.

Aladağ’da Süleymancılar olarak bilinen cemaate bağlı bir derneğe ait kız öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016 günü çıkan yangında 10’u çocuk 12 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili dava bugün görülecek. Yetersiz ve bakımsız elektrik tesisatı ve yangına karşı gerekli önlemlerin almamasından sorumlu olan dernek başkanı ve yurt müdürü dahil 7 kişi taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 ila 15 yıl hapis istemi ile hakim karşısına çıkacak. 

Davayı takip eden Sosyal Haklar Derneği yöneticileri ve avukatları davanın görüleceği Kozan’da mağdur ailelerle bir araya gelerek bugün görülecek duruşma ile ilgili bilgi verdi. Açık alanda ailelerle bir araya gelen avukatlardan Dernek Eski Başkanı Can Atalay, Kozan’da kolluk kuvvetlerinin mekanlara yaptığı baskı sonucu ailelerle toplantı yapacak kapalı bir alan bulamadıklarını ifade etti. 

 

“Taksir değil, olası kasıt var” 

 

Atalay, bu davanın kamu eliyle çocukların tarikat yurtlarına yönlendirilmesi ve o çocuklarla ilgili yurtlarda hiçbir önlem alınmamasına ilişkin bir dava olduğunu kaydetti. İddianameyi yeterli bulmadıklarını ifade eden Atalay, defalarca elektrik problemlerinin olduğu bir yurtta böyle bir olayın gerçekleşmesi nedeniyle sorumluların taksirle değil, olası kasıtla öldürme suçundan yargılanması gerektiğini ifade etti. Haberlere yansıyan bazı ailelerin şikayetten vazgeçtiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Atalay, “Aileler şikayetçi ve davalarının takipçisi durumundalar” dedi.   

 

“Cemaat davadan vazgeçin baskısı yapıyor”

 

13 yaşındaki kızı Zeliha’yı yurt yangınında kaybeden Mustafa Avcı da Süleymancıların kendilerine baskı yaparak para teklif edip şikayetten vazgeçirmeye çalıştığını öne sürdü. Aladağ’ın Köprücük köyünde yaşayan Avcı, köy muhtarının da şikayetlerinden vazgeçmeleri yönünde kendilerine baskı yaptığını söyledi. Mehmet Ali Baş da çocukları için duruşmaya tüm vatandaşları davet etti.

 

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