Aladağ eski kaymakamına yurt yangınıyla ilgili 3 yıl hapis istemi

ADANA, (DHA) - ADANA\'nın Aladağ ilçesinde, 11\'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği ve 22 öğrencinin yaralandığı kız yurdu yangınıyla ilgili Aladağ eski Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında, \'görevi kötüye kullanma\' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Aladağ\'da, 29 Kasım 2016 tarihinde, ortaokulda okuyan kız öğrencilerin kaldığı Süleymancılar cemaatine ait yurtta, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında, eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç\'in kızı Sare Betül Genç, 8\'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü; 7\'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden; 6\'ncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek ile 5\'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ve Cennet Karataş yaşamını yitirdi. Faciada, 22 öğrenci de yaralandı.

DAVA AÇILDI

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yurt yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kızını kaybeden yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç ve yurt çalışanı Mahmut Deniz tutuklandı. Ara duruşmalarda sanıklardan Ramazan Dede, Ramazan Keleş, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş ve Mahmut Deniz tahliye edildi. Yurt müdürü Cumali Genç ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur\'un ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Haklarında soruşturma izni verilen memurların da yargılanmalarına başlanmasıyla sanık sayısı, 14\'e yükseldi. 12 kişiye mezar olan yurt ise yıkıldı.

RAPOR BEKLENİYOR

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini talep etti. Davanın son görülen 5\'inci duruşmasında mahkeme heyeti, kusur durumunun tartışılmadığı konusunu dikkate alarak, İstanbul Teknik Üniversitesi\'nce oluşturulan teknik heyetin tekrar bilirkişi raporu düzenlemesine karar verdi. Heyet, ayrıca sanıklar Cumali Genç ve İsmail Uğur\'un tutukluluğunun devamına ve tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sürmesine karar vererek, duruşmayı 24 Mayıs\'a erteledi.

ESKİ KAYMAKAMA DAVA

Yurt yangınıyla ilgili ana dava sürdürülürken, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası\'nca (Eğitim-İş) Aladağ eski Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer ve halen Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Turan Akpınar\'ın görevlerini ihmal ettikleri iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusu dilekçesi verildi. Suçlanan kamu görevlilerinin yargılanmasının izne tabi olduğu dikkate alınarak, dilekçe, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderildi. Eski Kaymakam Filizer ve İl Milli Eğitim Müdürü Akpınar ile ilgili yürütülen soruşturmayı tamamlayan savcılık, Akpınar hakkında takipsizlik kararı verdi.

\'SAVCILIĞIN GÖREVDE OLMAYAN BENİ MUHATAP KILMASI YANLIŞ\'

FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenilen Ahmet Ziya Filizer hakkında ise \'gözetim ve denetim görevini ihmal etmek suretiyle görevi kötüye kullanma\' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edildi. İddianamede, Filizer\'in, yangının çıktığı yurtla ilgili hazırlanan denetim raporlarındaki eksikleri görerek, yetkilileri uyarmadığına dikkat çekildi. Eski kaymakamın görev süresi içinde gerekli tedbir ve önlemleri almadığına vurgu yapılan iddianamede, gözetim ve denetimde ihmali olduğuna yer verildi.

Yangından 4 gün önce İçişleri Bakanlığı\'nca görevden alındığını belirten Filizer ise \"Resmi olarak Aladağ Kaymakamlığı\'ndan alınmış ve ilgili tarihte kaymakam olmamama rağmen savcılığın görevde olmayan beni muhatap kılması yanlıştır\" diyerek, kendisini savundu.

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