Alaçatı'ya 'butik havaalanı' geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Alaçatı Butik Havaalanı'nın kamulaştırma ve tahsisisin tamamlandığını duyurdu. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, “Çeşme'nin artık Güney İspanya ve Güney İtalya ile rekabet şansı olacak” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Arslan, Başbakan Binali Yıldırım’ın 35 projesi arasında yer alan Alaçatı Butik Havaalanı’nın kamulaştırma ve tahsis çalışmalarının tamamlandığını müjdeledi. Kararla birlikte turizmciler, havaalanının tamamlanmasıyla Çeşme’nin Güney İspanya ve Güney İtalya gibi ülkelerle rekabet edeceğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir için açıkladığı 35 proje içerisinde yer alan Alaçatı Butik Havaalanı Projesi'nde turizmcileri sevindiren haber geldi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan projenin kamulaştırma ve tahsis çalışmalarının sona erdiğini, fizibilite ve ÇED çalışmalarının beklendiğini söyledi.

Ucuz pazarlanabilir olmadığımızın ispatı

Havaalanının sadece Çeşme için değil Türkiye için büyük bir kazanç olacağını belirtenEge Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “Çeşme Türkiye’nin özel bir üründür. Çeşme yüksek gelir düzeyine hitap etmesiyle Türkiye’nin turizm çeşitliliği açısından büyük bir avantajıdır. Bugün İtalya Sardunya Adası’nda nasıl bir turizm ürünü ortaya konulduysa bizim de ‘her şey dahil’ yöntemlerle ucuz pazarlanabilir bir ülke olmadığımızın ispatı da Çeşme gibi üst gelire hitap edecek ürünlerin çoğaltılmasıdır. Çeşme’ye hitap etmek için de burada yaşayan kesimin yaşam tarzına uygun yatırımlar yapmalısınız. Çünkü üst gelir seviyesinde olan insanlar; iyi yerlerde konaklayabileceği, kaliteli restoranlarda yemek yiyebileceği, iyi marinalara ve iyi ulaşım şartlarının olduğu yerleri tercih ediyorlar. Bunların başında havayolu geliyor. Çeşme gibi butik bir turizmin olduğu yerde bu tip müşteri kitlesini çekebilmek için bu havaalanı geç bile kalmıştır” dedi.

Havaalanının Türkiye’nin turizm çeşitliliğini zenginleştirmesinde önemli bir adım olacağını dile getiren İşler, “Çeşme’ye özel konsept olmasında, Türkiye turizm çeşitliğini zenginleştirmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Çeşme Ege’nin incisi, Türkiyenin onurudur. Bu anlamda muhakkak bu havaalanın yapılması sadece Çeşme ve Ege’nin değil Türkiye’nin kazancına olacaktır. Havaalanı ile birlikte Çeşme’ye gelen özellikle Nish dediğimiz grupların yani yüksek gelir seviyesine sahip, ekonomik durumu iyi olan müşteri sayısı artacaktır. Bu da Güney İspanya, Güney İtalya gibi ülkeleri tercih eden müşteri portfoyü ile rekabet imkanı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Çeşme için çok önemli bir karar

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Veysi Öncel de bu tür havayatırımları sonuna kadar desteklediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Özellikle küçük uçaklar ve özel uçaklar için gerekli olan bir konuydu. Bir turizm beldesinin dünyada markalaşabilmesi için havaalanına, ulaşım ağına çok ihtiyacı vardır. Olmazsa olmazdır. Yıllardan beri sürüncemede olan ‘yapıldı yapılacak’ tartışmalarına son verecek bu yatırımı destekliyoruz. Karşı adamızda yatak sayısı bizden daha az, küçük bir destinasyon olan Sakız ve Kos Adası’nda bile havalimanı varken Çeşme’de olmaması bizleri üzmekteydi. Çeşme'nin turizmi için önemli bir karardır.”