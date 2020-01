ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nde bu yıl 11\'incisi düzenlenen ve 5 yıldır da \'Avrupa\'nın en büyük açık deniz balıkçılık yarışması\' ünvanına sahip olan Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası, sona erdi. 5-8 Ekim tarihleri arasında yapılan turnuvaya, açık denizde sportif balıkçılığa meraklı iş dünyasının ünlü isimleri de katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu\'nun eski Başkanı Mahmut Özgener\'in Tornado ekibi, turnuvanın ilk gün yarışında yakaladıkları ve 2 saat süren mücadele sonunda tekneye aldıkları 87 kilogramlık orkinos ile birinci gelerek, \'En Büyük Balık\' kategorisinde, büyük ödülün sahibi oldu.

Çeşme Belediyesi\'nin katkılarıyla, Port Alaçatı Marina\'nın ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvaya katılan 77 tekne, 1200 kilometrekarelik alanda en büyük ve en fazla balığı yakalamak için kıyasıya yarıştı. Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası\'na iş dünyasının tanınmış isimlerinden Cem Boyner, Uğur Işık, Gökhan Çarmıklı, Burhan Çavuşoğlu, Turgut Konukoğlu, Deniz Özkardeş, Oğuz Özkardeş, Bülent Akgerman, Erkut Soyak, Enis Ülgen, Sinan Kosif, Cefi Kamhi, Zeki Koen, Can Kestelli, Devlet eski bakanlarından Kürşat Tüzmen ve Türkiye Futbol Federasyonu\'nun eski Başkanı Mahmut Özgener de katıldı. 6 Ekim Cuma ve 8 Ekim Pazar günü yapılan balık avı, ödül töreni ve kapanış partisiyle sona erdi.

TURNUVANIN YILDIZI TORNADO EKİBİ OLDU

Açık denizde sportif balıkçılığa meraklı iş dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı turnuvada, Mahmut Özgener\'in Tornado ekibi, ilk gün yarışında yakaladıkları ve 2 saat süren mücadele sonunda tekneye aldıkları 87 kilogramlık orkinos ile birinci geldi.

Mahmut Özgener, Can Özgener, Cem Özgener, Ethem Çolak, İsmail Cider, Özdemir Kuran, Burhan Can ve Recep Can\'dan oluşan ekip ayrıca yakaladıkları 47 kilo 700 gramlık orkinos ve 729.30 puanla \'En Fazla Balık\' kategorisinde ikinci oldu.

Bu arada \'Yakala/Bırak\' kategorisine dört tekne girdi. Tornado teknesi ekibi, kılıç balığı, Selmush, Omnia ve X-Shark teknelerinin ekipleri ise orkinos yakalayıp, geri bıraktı.

X-SHARK EN FAZLA BALIĞI YAKALADI

\'En Fazla Balık\' kategorisinin birincisi ise Ercan Tabak, Fethi Gümüş, Adnan Bilgütay, Kerem Şengezer ve Mehmet Önder Köse\'den oluşan X-Shark teknesi ekibi oldu. Ekip yakaladıkları 63 kilo 500 gram, 56 ve 39 kilo 700 gramlık üç orkinos ile ile toplam 955.20 puana ulaştı.

EN FAZLA BALIK ÜÇÜNCÜSÜ WHALE RIDER

Talip Altuğ Aksoy, Ünal Aygenoğlu ve Hakan Tekinoğlu\'ndan oluşan Whale Rider teknesi ekibi yakaladıkları 58 kilo 800 gramlık Orkinos ile 352.80 puan alarak \'En Fazla Balık\' kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

\'BURADA OLMAK KEYİFLİ\'

Türkiye Futbol Federasyonu\'nun eski Başkanı Mahmut Özgener ödül töreni öncesinde verdiği röportajda, kazanıp kazanmamanın değil bu organizasyona katılmanın önemli olduğunu söyledi. Özgener, \"Keyifli bir hafta sonu geçirdik. Çocuklarımızla, dostlarımızla hem yarışmada, hem de karadaki keyifli ortamda beraber olma fırsatı bulduk. Bu turnuvanın güzel bir özelliği de bu. Sadece yarışma sırasında değil, balık avlarken değil, balık avı süresi haricinde de keyifli dakikalar geçirdiğimiz bir organizasyon. O nedenle burada olmak keyifli. Ekibimiz ile her sene bu organizasyona katılıyoruz. Üstelik bu sene büyük ödülü kazanınca daha da keyifli oldu. Çocuklarım da ilk defa kazanmış oldu. Onların mutluluğu, bana da ayrı bir mutluluk verdi\" diye konuştu.

İYRİBOZ VE PENNETTİ ÇEŞME\'YE DEĞER KATIYORLAR

Açık deniz balıkçılığının ustaları Murat İyriboz ve Elvio Pennetti\'ye özel bir parantez açmak istediğini vurgulayan Özgener konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bu organizasyonla 11 yıldır hem bizlere keyif yaşatıyor hem de Alaçatı\'ya dolayısıyla Çeşme\'ye de büyük bir değer katıyorlar. Murat\'ın dünyanın birçok yerinde uluslararası turnuvalara bizzat katılarak elde ettiği deneyimlerin üzerine, Uluslararası Spor Balıkçılık Federasyonu Türkiye Temsilcisi Elvio Pennetti\'nin profesyonelliği eklenince ortaya mükemmel seviyede bir organizasyon çıktı. Alanında Avrupa\'nın en büyüğü olduk. İnşallah bu şekilde devam ederler.\"

300 YARIŞMACI İKİ GÜN MÜCADELE ETTİ

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ise organizasyonu gerçekleştirenlere ve yarışan ekiplere katılımları için teşekkür edip, birinci gelen ekibi kutladı.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Kara ise 2 gündür süren bir mücadeleye 300\'e yakın yarışmacının katıldığını belirterek, \"Yarışmanın huzur, rahat ve dostluk içinde geçmesini umuyorduk, temennimizde gerçekleşti. Dostluk, arkadaşlık, kardeşlik kazandı. Çeşme\'den, Alaçatı\'dan tüm Türkiye\'ye dostluğun, kardeşliğin yarışmanın mesajını verdiler\" dedi.



