Alaçatı Marina'daki tekne yangınında facia ucuz atlatıldı

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA) - İZMİR\'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi\'nde bulunan marinadaki teknede, gece saatlerinde çıkan ve 6 deniz aracına daha sıçrayan yangın, başka deniz araçlarına ve villalara sıçramadan söndürüldü. Yapılan ilk incelemede, yangının elektrik kontağından çıktığı belirlenirken, kundaklama ihtimaline karşı da araştırmaların sürdüğü belirtildi.

Türkiye\'nin en önemli turizm merkezlerinden Alaçatı\'daki marinada, dün saat 23.30 sıralarında, demirli teknelerden birinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle demirli diğer deniz araçlarına sıçradı. Yangın sırasında, halatının yanmasıyla denizde kontrolsüz ilerleyen tekne, marina girişindeki duvara çarparak, durdu. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin denizden ve karadan müdahalesiyle alevler, marinadaki başka deniz araçlarına ve villalara sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle 1 yat, 1 yelkenli yat ile takma motorlu 3 fiber botta ağır hasar oluştu. Bunlardan yat ile motorlu botlardan 2\'si kullanılamaz hale geldi. Alevler nedeniyle 2 teknede de hafif hasar meydana geldi.

Öte yandan havanın aydınlanmasıyla yangının neden çıktığına dair marinadaki teknede yapıldı. İlk incelemede, yangının teknedeki elektrik arızası nedeniyle çıktığı saptandı. Kundaklama ihtimaline karşı da araştırmaların sürdüğü belirtildi.

Yangın haberini alan tekne sahipleri ile ev sahipleri de marinaya gelip, yetkililerden bilgi aldı. Marina yetkilileriyle tekne sahipleri, yangınla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

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