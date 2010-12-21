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ALACAKLISINI REHİN TUTTU, İNTİHAR ETTİ İSTANBUL (A.A)

21 Aralık 2010 12:24

-ALACAKLISINI REHİN TUTTU, İNTİHAR ETTİ İSTANBUL (A.A) - 21.12.2010 - Avcılar'da alacaklısını 3,5 saat rehin tuttuktan sonra silahla kafasına ateş ederek ağır yaralanan güvenlik sistemleri şirketi sahibi Telat K. (41) kaldırıldığı hastanede öldü.  Olayın ardından ambulansla önce Avcılar Devlet Hastanesine kaldırılan Telat K, buradan sevk edildiği Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aşırı alkol aldıktan sonra 60 bin TL borçlu olduğu Salih D'yi evinde rehin alan Talat K, polisin 3,5 saatlik çabası sonucu ikna olduğunu söyleyerek girdiği daireden çıkarken ruhsatsız tabancasıyla kendisini vurmuştu. 

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