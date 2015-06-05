Alacaklıları Yunanistan'ı sıkıştırıyor



Uluslararası Para Fonu 300 milyon euroluk kredi taksit borcunu bugün ödemesi gereken Yunanistan'a kolaylık sağladı. Yunanistan haziran ayı içinde ödemesi gereken taksitleri ay sonunda toptan ödeyecek. 30 Haziran'da Para Fonu'na havale edilmesi gereken 1,6 milyar euronun nasıl sağlanacağı ise Atina yönetimiyle kreditörleri arasındaki görüşmelerde mutabakat sağlanmasına bağlı.

Başbakan Aleksis Tsipras uluslararası alacaklılardan borç tartışmasına çözüm amacıyla yaptıkları önerilerde iyileştirme yapılmasını talep etti. Yunanistan hükümetinin mali reformlarla ilgili tutarlı bir program sunması halinde Tsipras'ın bugün yeniden Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya gelmesi kararlaştırılmıştı.

Para Fonu'ndan kolaylık

Para Fonu'na olan borç taksitlerinin birleştirilerek ödemenin ay sonuna kaydırılmasını Yunanistan istemişti. Böylece Yunanistan beş yıldır ilk kez Euro Bölgesi'ndeki ortaklarıyla Uluslararası Para Fonu'na yatırması gereken vadesi dolmuş borç taksitini erteletmiş oldu. Atina yönetimi kreditörleriyle anlaşamadığı takdirde devlet iflası ilan etmesi kaçınılmaz olacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel hafta sonundaki Yediler Grubu zirvesinde borç krizinin gündemin başlıca konularından biri olacağını ve Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden ayrılmasını önlemeye çalıştıklarını söyledi. Atina'nın ay sonunda Para Fonu'na 1,6 milyar euro havale edebilmesi için, Yunan bankalarını kurtarmak amacıyla AB tarafından hazırlanan 10 milyar euro tutarındaki yardımdan yararlandırılması gerekecek. Yunanistan ortaklarının reform taleplerini yerine getirmeye razı olmadığı için ek yardım şimdiye kadar serbest bırakılmamıştı.

Ağır reform talepleri

Komisyon Başkanı Juncker'in hafta ortasında Başbakan Tsipras'a sunduğu beş sayfalık talepler listesinde emekli maaşlarının milli gelirin yüzde biri oranında azaltılması, dar gelirlilerin emekli aylıklarında toplam 800 milyon euroluk indirim yapılması, istihdam politikasında ortaklarının onayını almadan yeni uygulamalar başlatılmaması, katma değer vergisine Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde biri tutarında zam yapılması, Pire ve Selanik limanlarıyla, petrol, elektrik ve telefon şirketlerinin özelleştirilmesi de bulunuyor. Yunanistan hükümetinin talepleri kısmen kırmızıçizgilerin aşılması olarak nitelediği öğrenilmişti.

AB ve Para Fonu'nun kemerleri daha da sıkması için öne sürdükleri reform taleplerini yerine getirmeyi taahhüt ettiği takdirde bitap haldeki Yunan bankalarının istikrara kavuşturulması amacıyla hazırlanan 10,9 milyar euroluk özel yardım paketinden yararlanabilecek. Bu meblağ Yunanistan'ın Avrupa Merkez Bankası'na olan 6,7 milyar euro tutarındaki borcunu kapatmasına ve temmuz ve ağustos aylarında vadesi gelecek olan diğer borç taksitlerini ödemesine yetecek.

Erken seçim ihtimali

Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden ayrılmaması için kesenin ağzını açan ortaklarının devam etmekte olan ikinci yardım programını uzatabilecekleri söylentileri dolaşıyor. Haziran sonunda süresi dolacak olan yardım paketi uzatılmadığı takdirde Yunanistan 7,2 milyar euroluk istikrar fonu kredisinden yararlanamayacak.

Ekonomik durumun düzelmesini zorlaştıran tasarruf önlemlerinin Euro Bölgesi'ndeki ortakları tarafından daha da sertleştirilmesinin istenmesi koalisyon hükümetinin tepkisine yol açtı. Sosyal Güvenlik Bakan yardımcısı Dimitris Stratoulis alacaklıların mali yardım şartlarını yumuşatmaması durumunda erken seçim kararı alınmasını istedi. Stratoulis “Alacaklılar şantaj yapmaktan vazgeçmezlerse hükümetimiz çözüm alternatifleri aramak zorunda kalacaktır. Bu da erken seçim olabilir” dedi.