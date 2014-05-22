Alacaklı mermerci, mezarda bile rahat bırakmadı

Aydın'daki Adalızade Mezarlığı'ndaki bir mermer ustası, mermer kaideli bir mezarda isim yazılan bölümün üzerine bir yazı yapıştırarak alacağını istedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Latif Sansür'ün haberine göre, kabrin başına 'Sn. Rahmetli altında yattığın mezarın parası verilmedi aile bireylerine duyurulur' yazılı bir mermer taşı bırakan mermer ustası görenleri hayrete düşürdü. İsim bölümü kapatıldığı için mezarın kime ait olduğu da belirlenemiyor. Mermeri hangi mezar ustasının bıraktığı bilinmiyor.

Mezar taşına yapıştırılan yazıyı okuyan Yüksel Coşkun, "Muhtemelen rahmetlinin mirasçıları veya çocukları mezar ustasının parasını ödememiş. Mermer ustası da böylece intikam almış. Yaklaşık on gündür bu yazı burada duruyor. Demek ki rahmetlinin çocukları veya yakınları hiç ziyarete gelmiyor. Yoksa görüp bu yazıyı kaldırırlardı" dedi.