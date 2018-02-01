Alacaklı heykeltıraş CHP Genel Merkezi'nin önünde kendini yakmak istedi

İzmir Karabağlar Belediyesi'ne 250 hektarlık alan için proje çalışması yaptığını ancak projenin iptal edilmesiyle alacaklarını tahsil edemediğini öne süren heykeltıraş Ragıp Çiçen, CHP Genel Merkezi önünde kendisini yakmak istedi.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar Belediyesi, 250 hektarlık alandaki Uzundere Rekreasyon Alanı'nda yer alacak sanatsal yapılar ve tematik oyun alanları için yaklaşık 5 yıl önce bir firmayla sözleşme imzaladı. Projede yaşanan gecikmeler nedeniyle belediye ile firma arasında anlaşmazlık yaşandı.

Belediye'ye 1,5 milyon lira rüşvet verdiğini ve alacaklarını tahsil edemediği için iflas ettiğini öne süren firma sahibi heykeltıraş Çiçen, öğleden sonra otomobiliyle Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Otopark girişinde durdurduğu aracından inerek yanında getirdiği benzinli bezi yakan Çiçen, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediğini söyledi.

Eylemcinin otomobilinin önünde alev alan bez parti çalışanları tarafından yangın tüpüyle söndürürken hafta sonu yapılacak 36. Olağan Kurultay dolayısıyla genel merkez binasında bulunan bazı partililer ise Çiçen'e tepki gösterdi.

Araya giren polis, partilileri engellerken, Çiçen eylemine devam etti. Üzerine benzin döken Çiçen, "Ben bugün burada ya öleceğim, arabamla yanacağım ya da Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelecek, benden alınan 1,5 milyon lira rüşveti nasıl hasır altı ettiğini, benden çalınan 7 milyon 400 bin dolarımın üstüne nasıl konduğunu ve ondan sonra da utanmadan 'adalet', 'namus' diye gezdiğini herkese anlatacak." diye konuştu.

Şaka yapmadığını ve Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediğini tekrarlayan Çiçen, eylemini bir süre daha sürdürdü.

Üzerine ve çevreye benzin dökmeye devam eden Çiçen, olay yerine gelen Kılıçdaroğlu'nun korumaları ve polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Bu sırada yangın ihtimaline karşı Çiçen'in üzerine ve yerlere yangın tüpüyle köpük sıkıldı.

Genel merkez avlusunda bir süre bekletilen ve gelen ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen heykeltıraş Ragıp Çiçen, ifadesi alınmak üzere Çankaya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Heykeltıraş Çiçen'in parti önüne geldiği otomobilin içerisinde 2 piknik tüpü ve tiner bulundu.