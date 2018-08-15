Alacaklarını tahsil edemeyince kendisini ateşe veren esnaf kurtarılamadı

ÇORUM,(DHA)- ÇORUM\'da alacaklarını tahsil edemediğini için üzerine döktüğü yanıcı maddeyi tutuşturması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan esnaf Bektaş Keçebaşoğlu (60), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, 2 gün önce Sungurlu ilçe meydanındaki havuzlu parkta meydana geldi. Alacaklarını alamadığını iddia eden oto lastikçi Bektaş Keçebaşoğlu, bir anda üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Bektaş Keçebaşoğlu\'nun yandığını gören çevredeki vatandaşlar, alevler arasındaki Bektaş Keçebaşoğlu’nu süs havuzuna atarak yanmaktan kurtardı. Ağır yaralı olarak önce Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Keçebaşoğlu, burada yapılan ilk müdahale sonrası Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. 2 gün yoğun bakımda kalan Bektaş Keçebaşoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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