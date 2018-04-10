Alacakları ödenmeyen maden işçileri, mesaiye giden servis araçlarını yavaşlattı

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Hema Maden Ocağı’nda taşeron firmanın iş akitleri sonlandırdığı 148 taşeron işçi yasal haklarını alamadıklarını belirterek eylemlerini sürdürürken, işçileri taşıyan araçların önünü keserek yürüdü.

Taşeron şirket, sözleşme süreleri bittiği gerekçesiyle 148 işçiyi 13 Mart’ta işten attı. İşçiler, iş akitlerinin sona erdirildiği günden bu yana ve tazminatlarının alamadıkları gerekçesiyle 26 Mart gününden itibaren Tarlaağazı mevkiinde bulunan şirketin binası önünde çadır kurarak eylemlerini sürdürüyor.

Eylemde olan işçiler, 16.00-24.00 mesaisine gelen maden işçilerini taşıyan minibüslerin önünü kesti. Slogan atan işçiler kol kola girip araçların önünde yürüdü. Yaklaşık 50 işçi, 'Madenci burada Hattat nerede', 'Hakkımızı istiyoruz' diyerek ıslıklar ve alkışlarla şirketi protesto etti.

Minibüste bulunan bazı maden işçilerinin servislerden inip yürüyerek işe gitmelerine eyleme katılan işçiler tepki gösterdi. İşçiler yaklaşık 2 kilometre boyuncu sloganlar ve alkışlarla şirket önüne gelerek, burada ıslıklar eşliğinde eylem yaptıkları çadırlara döndü.

İşten çıkartılan Veysel Akdoğan, “Taşeron firma bizi işten çıkardı. Biz alacaklarımızı, tazminatlarımızı istiyoruz. Burada geceli gündüzlü 15 gündür bekliyoruz. Bizim sesimizi duymuyorlar. Her gelen siyasi parti paranız yatacak diyor. Ama bize yatırılan bir para yok. Artık sabrımız taşmak üzere, bugün de şirkete mesaiye gelen işçi servislerinin önünde yavaş yavaş yürüyerek, işlerine geç gitmelerini sağladık. Artık sesimiz duyulsun, hepimiz perişan olduk” diye konuştu