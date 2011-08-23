-Alacakaya'da emniyet binasına saldırı ELAZIĞ (A.A) - 22.08.2011 - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde emniyet binası ve lojmanı ile kaymakamlık lojmanına düzenlenen saldırıda 2'si polis 3 kişi yaralandı. Elazığ Valisi Muammer Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezine yapılan roketatarlı ve silahlı saldırı sonucu 2 polis ile bir vatandaşın yaralandığını bildirdi. Vali Erol, yaralıların ilçe merkezinden Elazığ'a sevk edildiğini ifade etti. Alacakaya Kaymakamı Tarık Bahadır da, ilçe emniyet amirliği binası ve lojmanı ile kaymakamlık lojmanına silahlı saldırı düzenlendiğini kaydetti. Terörist saldırının ardından yaralıların getirileceği Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde de gerekli önlemlerin alındığı gözlendi.