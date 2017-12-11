Alacak tartışmasında bacağından vuruldu

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde çıkan tartışmada, Vahdettin İder (26) tabancayla bacağından yaralandı. İder hastanede tedaviye alınırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 22.45 sıralarında, Altıntaş Mahallesi 334 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 3 kişi, alacak yüzünden Vahdettin İder ile tartıştı. Büyüyen tartışma sonrası 3 kişiden biri, tabancayla İder\'i bacağından yaralayıp, otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İder\'i ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan İder\'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ayrıca açılan ateş sonucu bir otomobilde de hasar oluştu. Polis, olay yerinden kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.



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