T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alacak için silahla ev bastılar: 7 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, alacak meselesi yüzünden ev basıp tabancayla tahsilat yapmak isteyen 7 kişi, jandarmanın yaptığı operasyonla gözaltına alındı

04 Nisan 2018 14:20

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Bozdoğan ilçesinde, alacak meselesi yüzünden ev basıp tabancayla tahsilat yapmak isteyen 7 kişi, jandarmanın yaptığı operasyonla gözaltına alındı.
Olay, dün 23.30 sıralarında, Kamışlar Mahallesi\'nde meydana geldi. B.B. ile Nazilli\'de yaşayan H.T. arasında alacak anlaşmazlığı yaşandı. İddiaya göre alacağını tahsil edemeyen H.T., yanına F.A., S.T., T.İ,. Y.Ş., A.D. ve H.İ.İ.\'yi de alarak B.B.\'nin evine geldi. Tabanca çekerek 10 bin TL alacağını istediği öne sürülen H.T. ve yanındakiler, çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ve 40 mermi bulundu. Şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı. Yapılan kimlik sorgusulamasında, şüphelilerin uyuşturucu madde kullanmak, hırsızlık ve mala zarar verme, ruhsatsız ateşli silah taşıma, belgede sahtecilik ve uyuşturucu ticareti yapmaktan sabıkalı oldukları anlaşıldı. Gözaltındaki 7 kişinin jandarma karakolundaki sorgularının sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHA AYDIN BozdoğanOlayKamışlar MahallesiNazilliTabancaTLYapılanGözaltındakiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24