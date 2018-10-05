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Alacak anlaşmazlığı can aldı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde, Ceyhun Yeşilağaç (23), alacak nedeniyle tartıştığı arkadaşı E

05 Ekim 2018 18:14

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde, Ceyhun Yeşilağaç (23), alacak nedeniyle tartıştığı arkadaşı E.G. (25) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. E.G., olayın ardından gözaltına alındı.
Olay, dün gece E.G.’nin Göztepe Mahallesi’nde 77 sokakta bulunan evinde meydana geldi. İddiaya göre E.G., evine gelen arkadaşı Ceyhun Yeşilağaç’la, alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G., mutfaktan aldığı bıçakla arkadaşını vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. E.G., olay sonrasında durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde Yeşilağaç\'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan E.G., Bozyaka’daki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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