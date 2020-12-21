Alacağını istediği arkadaşının eşi, tahrayla saldırdı!

Osmaniye'de esnaf kadın, iki yıl önce iş arkadaşına 2 tam altın verdi. Paraya sıkışınca borcunu isteyen esnaf, bir türlü borcunu alamayınca arkadaşının evine gitti. Kapıyı açan arkadaşının kocası kadına tahrayla saldırıp hastanelik etti. Başının sağ ve sol tarafına 7'şer dikiş atılan kadın "Saldırgan serbest, korkudan dışarı bile çıkamıyorum" dedi.

İddiaya göre esnaf S.E., 2 yıl önce iş yerinde tanıştığı G.A. ile yakın arkadaş oldu. Bir süre sonra ev almak isteyen arkadaşına, borç olarak 2 tam altın verdi. Alacağını istemek için gittiği G.A.'nın evinde, arkadaşının eşi H.A. tarafından tahra ile darbedildi.

Saldırgan serbest bırakıldı!

Yaşadıklarını anlatan S.E., "Kapıyı arkadaşımın eşi H.A. açtı. Kolumdan tutarak beni çekti kendimi zor kurtardım. Arkamı dönüp dışarı çıkarken bu defa başıma birkaç kez tahrayla vurdu. Bir genç yardımıma koştu ve beni hastaneye kaldırdılar. İki gün hastanede yattım. Saldırgandan şikayetçi oldum, ancak şahsı gözaltına aldıktan sonra serbest bıraktılar" dedi.

Kafasına 7 dikiş atıldı

Saldırganın ceza almadığı için can güvenliği bulunmadığını ileri süren S.E., "Dışarı çıkamıyorum, iş yerimi açamıyorum. Tekrar darbedilmekten korkuyorum. Başımın sağ ve sol taraflarında 7'şer dikiş, omuzumda ezikler, morluklar var. Saldırgan elini kolunu sallayarak rahat bir şekilde geziniyor. Devletimize sesleniyorum, lütfen yardımcı olsunlar" diye konuştu.

Tahra nedir?

Tahra'nın diğer adı Anadolu'da "Dehre"dir. Odun kesme, ağaç budama işlerinde kullanılır. (DHA)