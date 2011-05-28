T24 LogoT24 Logo
Gündem

ALACAĞINI İSTEDİ KULAĞINDAN OLDU ANTALYA (A.A)

28 Mayıs 2011 17:24

-ALACAĞINI İSTEDİ KULAĞINDAN OLDU ANTALYA (A.A) - 28.05.2011 - Antalya'da alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi amcasının oğlunun sağ kulağını ısırarak kopardı.  Muratpaşa ilçesi, Gebizli Mahallesi'nde Yaşar K. (26) ile alacağını istediği amcasının oğlu İrfan K. (28)ve akrabaları Sibel K, Sebiha K, Hafize K. ve Şükran K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucunda İrfan K, kendisinden alacağını isteyen amcasının oğlu Yaşar K'nın sağ kulağını ısırarak kopardı. Yaşar K'nın kolunda ve karnında da ısırıklar bulunduğu belirtildi. Yaralı Yaşar K'nın da, İrfan K'nın göğsünü ısırarak yaraladığı belirtildi.  Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çağrılan 112 ambulansı ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen Yaşar K. ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanlığında ameliyata alındı.  Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilen İrfan K. ile gözaltına alınan Sibel K, Sebiha K, Hafize K. ve Şükran K. sorgulanmak üzere Şarampol Polis Merkezine götürüldü. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24