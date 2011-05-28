-ALACAĞINI İSTEDİ KULAĞINDAN OLDU ANTALYA (A.A) - 28.05.2011 - Antalya'da alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi amcasının oğlunun sağ kulağını ısırarak kopardı. Muratpaşa ilçesi, Gebizli Mahallesi'nde Yaşar K. (26) ile alacağını istediği amcasının oğlu İrfan K. (28)ve akrabaları Sibel K, Sebiha K, Hafize K. ve Şükran K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucunda İrfan K, kendisinden alacağını isteyen amcasının oğlu Yaşar K'nın sağ kulağını ısırarak kopardı. Yaşar K'nın kolunda ve karnında da ısırıklar bulunduğu belirtildi. Yaralı Yaşar K'nın da, İrfan K'nın göğsünü ısırarak yaraladığı belirtildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çağrılan 112 ambulansı ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen Yaşar K. ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanlığında ameliyata alındı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilen İrfan K. ile gözaltına alınan Sibel K, Sebiha K, Hafize K. ve Şükran K. sorgulanmak üzere Şarampol Polis Merkezine götürüldü.