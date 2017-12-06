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Alacabel'de kar yağışı ve tipi (2)

KAR VE TİPİ ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR Antalya ile Konya'yı birbirine bağlayan karayolunun Akseki ile Seydişehir ilçeleri arasında kalan önemli geçiş noktası 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde dün gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi ulaşımı

06 Aralık 2017 18:06

KAR VE TİPİ ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Antalya ile Konya\'yı birbirine bağlayan karayolunun Akseki ile Seydişehir ilçeleri arasında kalan önemli geçiş noktası 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde dün gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Sabah saatlerinde trafiğin kontrollü sağlandığı karayolunda kar lastiği ve zinciri olmayan araçların trafik ekipleri tarafından geçişine izin verilmezken, ağır tonajlı araçlar ise eski Cevizli yoluna yönlendiriliyor.

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