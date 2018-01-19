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Alacabel'de kar, ulaşımı zorlaştırdı (2)

YOL ZAMAN ZAMAN KAPANIYOR Antalya- Konya karayolu üzerindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor

19 Ocak 2018 00:48

YOL ZAMAN ZAMAN KAPANIYOR
Antalya- Konya karayolu üzerindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar yağışı nedeniyle bölgede, küçük çaplı maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Bazı ağır tonajlı araçlar kayınca trafikte aksamalar oldu.
Yol zaman zaman kapanırken, kar yağışının görüş mesafesini düşürdüğü Alacabel’de karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yolda kalan araçların kurtarılmasına çalışılırken, trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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