Alaca yalıçapkınları Dicle Vadisi'nde görüntülendi

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DOĞA ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (UICN) tarafından korunması gereken türler listesinde bulunan ve sulak alanlarda yaşayan Alaca yalıçapkını kuşları, Diyarbakır Dicle Vadisi\'nde objektiflere yansıdı.

Nehirlerde ve nehir deltalarında küçük gruplar halinde yaşayan Alaca yalıçapkınları, Türkiye\'de Fırat ve Dicle nehirleri gibi güney kesimlerde yaşıyor. Genelde balık yiyicisi olan, kabuklular ve suya ait büyük böcekleri de yiyebilen Alaca yalıçapkınları, havada aslı kalarak veya bir yerde tünekleyerek avını arar, suya dalarak balık yakalıyor.

Dicle Nehri kıyılarındaki yarlarda üreyen ve yılın dört mevsiminde de Diyarbakır\'da Dicle Vadisi\'nde yaşadığı belirtilen Alaca yalıçapkınlarının büyüttüğü yavrularıyla Dicle nehri üzerinde kanat çırpmaları objektiflere yansıdı. Genellikle su kenarlarında bulunan, Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (UICN) tarafından korunması gereken türler listesinde en üst düzey kapsamında değerlendirilen ve dünyada çok az kaldığı tahmin edilen Alaca yalıçapkını kuşunun ender olarak görüldüğü Türkiye\'deki sulak alanların acilen koruma altına alınması gerektiği kaydedildi.



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