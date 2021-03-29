Alabama Shakes grubundan Steven William Johnson, çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı

T24 Dış Haberler

Grammy Ödüllü Alabama Shakes grubunun davulcusu Steven William Johnson, çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Johnson'a yöneltilen suçlamalar arasında, "kasıtlı işkence, kasıtlı istismar, 18 yaşın altındaki bir çocuğa acımasızca şiddet uygulama veya kasıtlı olarak kötü muamelede bulunma" bulunuyor.

Limestone Bölgesi şerif ofisi Johnson'ın Alabama'da gözaltına alındığını Rolling Stone'a doğruladı. Kefalet ücreti 21 bin 500 dolar olarak belirlendi.

Alabama Shakes 2018 yılında ara verme kararı aldığını duyurmuştu. Grup, Johnson'ın gözaltına alınmasıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Johnson, 2018 yılında boşanmalarının ardından eşinin Johnson'ın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle aldığı uzaklaştırma kararını geçen sene ihlal ettiğini kabul etmişti. Johnson hakkında 1 yıl ertelenmiş hapis cezası ve 24 ay denetimli serbestlik kararı verilmişti.

Johnson 7 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.