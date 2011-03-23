-ALAATTİN ÇAKICI FİZİK TEDAVİDE KOCAELİ (A.A) - 23.03.2011 - Kocaeli'deki bir cezaevinde hükümlü bulunan organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı'ya boyun ve omuz ağrıları nedeniyle hastanede fizik tedavi uygulanmaya başlandı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli F Tipi 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde hükümlü bulunan organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, yoğun güvenlik önlemleri altında ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine getirildi. Boyun ve omuz ağrıları nedeniyle fizik tedaviye alınan Çakıcı, yaklaşık 2 saat süren tedavinin ardından yeniden cezaevine götürüldü. Çakıcı'ya uygulanan fizik tedavinin 5 gün daha süreceği öğrenildi. Göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle daha önce de birçok kez hastaneye getirilen Çakıcı, sağlık sorunları nedeniyle Tekirdağ F Tipi Cezaevinden Kocaeli F Tipi 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevine nakledilmişti. Alaattin Çakıcı, Karagümrük Spor Kulübü Lokali baskını nedeniyle 14 yıl 9 ay 20 gün, Tevfik Nurullah Ağansoy'un Bebek'te öldürülmesiyle ilgili olarak da 18 yıl 4 ay hapis cezasına çaptırılmıştı.