'Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor' operasyonunda 15 kişi serbest, 6 kişi sorguda

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Alaattin Çakıcı için Yüksek İhtisas Hastanesi'nde, 'helalleşme' iznini de içeren, süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 21 kişiden 15'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 6'sının sorgusu sürdürülüyor.



Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca evrakta sahtecilik yaptıkları ve suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki 21 kişi hakkında dün sabah gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı için 22 Haziran'da 'helalleşme' iznini de içeren süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve Çakıcı'nın suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla İl Sağlık eski Müdürü F.E.G., eski başhekim T.A., hastane müdürü A.Ü. ile M.B., M.O., M.K., E.Ş., O.Ş., Y.Ö., S.Z., C.Ş., S.D., İ.K., H.A., Ö.A., A.D., M.G., H.G., O.D. ve M.U. dün gözaltına alınmıştı.



Alaattin Çakıcı, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada, rahatsızlığı nedeniyle 17 Mayıs'ta Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılmış, hakkında sürekli sağlık raporu düzenlendiğinin ortaya çıkmasının ardından 13 Ağustos'ta Sincan Kapalı Cezaevi'ne sevk edilmişti. (DHA)