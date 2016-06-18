Alaattin Çakıcı'ya Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehditten hapis cezası

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan Alaattin Çakıcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Kenan İpek ve Cumhuriyet Savcısı Cevat Gül'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan toplam 3 yıl 7 ay hapis cezasına mahkûm oldu.



Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevi aracıyla getirilen Alaattin Çakıcı, suçlamalara ilişkin son savunmasını yaptı.

Erdoğan'a hakaretten 11 ay, tehditten 5 ay hapis

DHA'nın haberine göre; Edirne 3’ncü Asliye Ceza Mahkemesi Suzan Yalçın Kutlu, savunmaların ardından kararını açıkladı. Çakıcı’ya Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a hakaretten 11 ay 20 gün, tehdit suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Eski Adalet Bakanı ve şimdiki Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım’a hakaretten toplam 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verilen Çakıcı’ya Cezaevinden sorumlusu Cumhuriyet Savcısı Cevat Gül de hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Davadan toplamda 3 yıl 7 ay hapis cezası alan Çakıcı, duruşmanın ardından geniş güvenlik önlemleriyle yeniden cezaevine götürüldü.



Öte yandan Alaattin Çakıcı'nın avukatları temyiz için Yargıtay’a başvuracaklarını açıkladılar.