Alaattin Çakıcı'ya Bahçeli'nin ardından eski MİT'çiden ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “ülküdaşım, vatan sevdalısı” dediği ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ziyaret ettiği organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’yı dün de eski MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanı Yavuz Ataç ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi gören Çakıcı’yı ziyaret etmiş, "Vatan için mücadele verdi" demişti. Ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Alaattin Çakıcı’nın silahlı eylem yapan ve eylem hazırlığı içerisinde bulunan adamları yakalanmıştır" dendi. Çakıcıya ikinci ziyaret de eski MİT'ten Ataç oldu.

Ziyareti Çakıcı’nın “basın danışmanı” olarak bilenen Ferhat Aydoğan duyurdu. Aydoğan, savcılığın özel izni ile gerçekleşen ziyarette Ataç’a “Çakıcı’nın yakın dostu” Ali Kaymaz ve avukatı Can Sevinç’in eşlik ettiğini açıkladı.

1990’lı yıllarda adı birçok karanlık olaya karışan Ataç, Çakıcı’ya yakınlığı ile bilinen bir isim. Ataç, 90’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlerle ilgili dava kapsamında MİT Müsteşarlığı Teftiş Kurulu’na verdiği ifadesinde Çakıcı’nın yurtdışında birçok MİT operasyonunda kullanıldığını söylemişti.