Alaattin Çakıcı'ya 25 yıl istemi

İzmir Buca F 1 Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu eski Müdürü Ayhan Çapacı'nın, lojmanının bahçesinde uğradığı silahlı saldırıda azmettirici olduğu iddia edilen Alaattin Çakıcı'ya 25 yıl, yeğeni Adem Çakıcı ile eski avukatı Mehmet Barış Yaya ve tetikçi olduğu iddia edilen Ferhat Oto hakkında 20'şer yıl hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Bahri Karataş'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, geçtiğimiz mayıs ayında Buca F1 Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu kampusu içinde bulunan lojmanın bahçesinde dönemin Cezaevi Müdürü Ayhan Çapacı'ya, kimliği belirsiz kişilerce bir otomobilin içinden üç kez ateş edildi. Elinden yaralanan Ayhan Çapacı hastanede tedavi altına alınırken, saldırganlar olaydan sonra kaçtı. Yapılan araştırma sonucu, olayı, gerçekleştirdiği iddia edilen Çakıcı'nın adamı Ferhat Oto yakalanıp tutuklanırken, Çakıcı’nın eski avukatı Mehmet Barış Yaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

'Ya ben seni, ya da sen beni öldüreceksin'

Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Birol Çengil, hazırladığı iddianamede, görgü tanıklarının ifadelerine ve kamera görüntülerine göre, Çapacı'ya ateş edilen otomobili Mehmet Barış Yaya'nın kullandığı, Yaya'nın otomobilden silahla ateş eden diğer şüpheli ile birlikte olaydan sonra 35 GA 78 80 plakalı araçla Tire'ye gittikleri belirtildi. Olaydan bir gün önce ise aynı cezaevinde kalan Alaattin Çakıcı'nın cezaevi müdahale odasında müdür Çapacı ile tartıştığı, Çakıcı'nın müdürün oturduğu masaya elini vurarak, “Sen bana cinnet mi geçirteceksin, 3 kez kalp krizi geçirttin, beni Dokuz Eylül Hastanesi'ne niye sevk etmiyorsun? 90 yaşındaki annemi sinkaf edesin ki beni öldür ya da ben seni öldüreceğim, sen ölüme hazır ol müdür beyö dediği, Çapacı'nın ise “Dokuz Eylül'de mahkum koğuşu yok. Ben seni oraya nasıl sevk edeyim, usulsüzlük mü yapayım?ö deyince, Çakıcı'nın ayağa kalkarak, “Sen ne diyorsunö diyerek müdürün üzerine yürüdüğü, bu sırada bir görevlinin araya girdiği, Çakıcı'nın görevliye, “Kolumu bırak, daha önce de Mehmet müdür tuttu kolumu, onu da unutmadımö dediği, Çakıcı'nın odadan çıkarken ise, “Beni mi öldürteceksin? Ben öleceğim ama sen de ölüme hazır ol müdür beyö dediği ifade edildi. Bu tartışmayla ilgili tutanak tutulduğu kaydedilen iddianamede, tartışmanın ertesi günü Çapacı'nın 3 el ateş edilerek kasten öldürülmeye kalkışıldığı belirtildi.

Avukatımı azlettim

İddianamede yer alan sanık Alaattin Çakıcı'nın ifadelerine göre ise, Çakıcı, 6 yıldır avukatlığını yapan Mehmet Barış Yaya'yı olaydan bir ay önce azlettiğini, azil olayından sonra kendisiyle görüşmediğini ancak Yaya'nın başka suçtan hükümlü yeğeni Adem Çakıcı ile görüştüğünü öğrendiğini, sanık Ferhat Oto'nun ise amcasının kızı ile evlenmeye karar verdiğini, amcasının kızı ile annesinin cezaevine ziyarete geldiği sırada Ferhat'a belediyede iş bulup bulamayacağını sorduklarını, cevaben, “Belediye başkanı ile fikir yapımız farklı, haber gönderirsem bunu tehdit olarak algılar' karşılığını verdiğini, Ferhat Oto'yu fiziken hiç görmediğini, avukat Yaya yerine de başka iki vekil tayin ettiğini anlattı. Çakıcı, cezaevinde elbiselerinin izni olmadan daraltılıp, kol ve paçalarının kısaltıldığını, bunu cezaevi müdürüne iletmesine rağmen sorunun çözülmediğini iddia etti.

Olayı gazetelerden öğrendim

Bu suçtan Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sanık Ferhat Oto, müdürün vurulması olayını bir hafta sonra gazetelerden öğrendiğini, Fransa'dan gelen nişanlısı ve akrabaları için Alaattin Çakıcı'nın avukatı Mehmet Barış Yaya'dan araba kiralamasını istediğini, aracı kiraladıktan sonra Yaya'nın aracı iki saatliğine kendisinden istediğini, kendisini yolda indirerek, yanında tanımadığı bir şahısla birlikte Alaattin Çakıcı'yı cezaevinde ziyarete gideceklerini söylediğini, daha sonra aracı kendisine teslim ederek aracı yıkatmasını ve sitenin içine almasını istediğini, bu sırada Yaya’nın yanında güneş gözlüklü, yüzünü saklayan ve tedirgin görünümlü bir kişinin bulunduğunu ifade etti. Oto, olayla ilgisinin bulunmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen başka suçtan Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde hükümlü sanık Adem Çakıcı, Mehmet Barış Yaya'nın kendisinin avukatı olduğunu, silahlı saldırı olayını avukatının yaptığına dair bilgisinin olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini, Alaattin Çakıcı'nın müdürü tehdit etmesinden haberinin olmadığını, tehdit olayından iki saat sonra avukat Yaya ile görüşmesinin tamamen tesadüf, rutin bir görüşme olduğunu söyleyerek olayda azmettirici olduğu suçlamalarını reddetti.

Önce 'Çakıcı vurdurttu' dedi

Olayın ardından Ankara'ya atanan dönemin cezaevi müdürü Ayhan Çapacı ise, hastanede verdiği ilk ifadesini değiştirmek istediğini, ilk ifadede her ne kadar tartışma yaşadığı hükümlü Alaattin Çakıcı'nın vurdurttuğunu söylemişse de olayın sıcaklığı ve heyecanıyla böyle bir ifade verdiğini, Çakıcı ile olay öncesinde bazı tatsızlıklar yaşadığının doğru olduğunu, ancak düzenlenen saldırının azmettiricisi olarak Çakıcı'yı itham etmesinin gerçeklikten uzak olacağını, gerçekliğinden emin olmadığı varsayımlarla kimseyi itham etmek istemediğini, olayı kimlerin yaptığına ya da varsa azmettiricisinin kimler olduğuna dair bilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Savcı, iddianamede, başka suçtan hükümlü sanık Alaattin Çakıcı hakkında “Yerine getirdiği görev nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirmeö ve “tehditö suçlarından toplam 25 yıl hapis cezası, başka suçtan hükümlü Adem Çakıcı ile Çapacı'ya ateş ettiği iddiasıyla tutuklu sanık Ferhat Oto ile hakkında yakalama kararı bulunan Avukat Mehmet Barış Yaya hakkında 20'şer yıl hapis cezası istedi. Sanıklar önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Ödüllü müdür

2009 yılından beri Buca F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü olan Ayhan Çapacı, birçok başarıya imza attı. Bir buçuk yıllık çalışma sonucu ’Mutlu Ziyaretçi Üretken Maphus’ Projesi’ni başarıyla tamamlayan Çapacı ve ekibi Kalite Derneği’nin (KALDER) düzenlediği yarışmada ’Yılın En Başarılı Ekibi’ ödülünü kazandı.

İzmir 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ayhan Çapacı’nın uğradığı silahlı saldırıdan sonra, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Adana F Tipi Cezaevi’ne sevk edildi. 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ayhan Çapacı da, olayın ardından Ankara Eğitim Merkezi'ne öğretim görevlisi olarak tayin edildi.