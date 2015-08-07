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Alaattin Çakıcı'nın yeğeni yakalandı!

Şimdi gözler aracı ile çiçekçilik yapan üniversite mezunu genci ezerek kaçan firari sürücüde

07 Ağustos 2015 12:40

Geçtiğimiz ay Kadıköy Acıbadem Caddesi’nde lüks aracı ile Uğur Gökhan’a çarparak, yaşamını yitirmesine neden olan Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Cihan Çakıcı yakalandı.

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre polis, 29 Temmuz’da Uğur Gökhan’a otomobiliyle çarparak, Gökhan’ın hayatını kaybetmesine neden olan Çakıcı’yı takibe alarak, 8 gün sonra lüks otomobilinde yakaladı.

 

Sıra üniversite mezunu genci ezen firari sanıkta

 

Şimdi gözler diğer bir firari sürücü Murathan Öztürk’e (19) çevrildi. Öztürk de, 11 Temmuz’da aşırı hızla gittiği Bağdat Caddesi’nde Mehmet Emin Kaya’yı ezmişti. Olay sonrası Öztürk kaçarken, iş bulamadığı için çiçekçilik yapan üniversite mezunu Kaya ise yaşamını yitirmişti. Öztürk’ün babası Mustafa Öztürk, “Psikolojisi bozuldu, tedavisi bitince teslim lacak” demişti. Özel ekip kuran Cinayet Büro Amirliği Öztürk’ü arıyor.

Olay sonrasında hayatını kaybeden Mehmet Kaya’nın ailesi ve kaza haberine yer veren sosyal medya portalının yöneticileri tehdit edildiklerini öne sürdü.  

Mehmet Emin Kaya’nın ağabeyi Cengiz Kaya, Murathan Öztürk’ün ailesinin 500 bin lira teklif ederek şikâyetlerini çekmelerini istediğini açıkladı. Kaya, kan parası kabul etmeyince şüphelinin kız kardeşinin sosyal medyadan küçük kız kardeşine ulaşıp ‘Murathan, Mehmet’i altına aldı. Sonrakinde de seni altına alır’ diye tehdit ettiğini öne sürdü.

İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu sosyal medya portalının yöneticileri kaza haberine yer verince telefonla tehdit edildiklerini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundular. Murathan Öztürk’ün avukatı Melahat Uzunoğlu, Mehmet Emin Kaya’nın kaldırımda uyumasına göz yuman belediye ve zabıta için şikâyetçi olacağını söyledi.

 

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