Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik’e 5 yıl hapis cezası

İstanbul Sarıyer'de bir eğlence mekanında tartıştığı özel güvenlik görevlisi Hakan Gülez’i tabancayla bacağından vurduğu iddiasıyla yargılanan Onur Özbizerdik, "Kasten yaralama" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet" suçlarından toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Onur Özbizerdik ve şikayetçi güvenlik görevlisi Hakan Gülez katılmadı. Hakim, Onur Özbizerdik’i 86/1 ve 86/3. maddeleri uyarınca "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet" suçundan da Onur Özbizerdik’e 2 yıl hapis cezası verildi.

Onur Özbizerdik’in 2014 Kasım ayında bir eğlence mekanında tartıştığı Hakan Gülez’i sağ bacağından vurduğu iddia edilmişti. Onur Özbizerdik’in "Yaralama", ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 1 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyordu.