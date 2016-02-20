Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik gözaltına alındı

Duruşmaya katılmaması nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Onur Özbizerdik gözaltına alındı.

Hürriyet'in haberine göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Otomobilde bulunan Onur Özbizerdik'in, İstanbul'da tartıştığı güvenlik görevlisini vurması nedeniyle yargılandığı davaya katılmaması üzerine hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Yunus ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürülen Onur Özbizerdik yapılan sağlık kontrolünün ardından İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.