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Alaattin Çakıcı'nın kaldığı koğuşun kapısını açık bırakan 6 infaz memuru tutuklandı

Hakkında tutuklama kararı çıkarılan bir memur aranıyor

05 Aralık 2015 21:58

Hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan yeraltı dünyasının ünlü ismi Alaattin Çakıcı'nın Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı koğuşusun kapsını açık bırakan  6 infaz koruma memuru tutuklandı, 1 memur ise aranıyor.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, hükümlü Alaattin Çakıcı ve Hasan Heybetli'nin kaldığı koğuştaki iki güvenlik kapısından birisini açık bıraktıkları iddiasıyla infaz koruma memurları Ş.Y, S.T, E.M, Z.Y, İ.S, M.G.Ş ve G.A hakkında soruşturma başlamış ve şüpheliler, "örgüte bilerek, isteyerek yardım etme ve hükümlü olan kişinin kaçmasını sağlamak" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Kırklareli Sulh Ceza Mahkemesi tarafından haklarında tutuklama kararı verilen memurlar Ş.Y, S.T, Z.Y, İ.S, M.G.Ş ve G.A, kararın tebliğinin ardından cezaevine gönderildi. Hakkında tutuklama kararı verilen infaz koruma memuru E.M.'nin de arandığı öğrenildi.

 

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