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Alaattin Çakıcı'dan tahliye talebinin reddine tek kelimelik yanıt

Çakıcı yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye sevk edildi

19 Ağustos 2016 17:32

Bolu'da F Tipi Cezaevi'nden muayene için hastaneye getirilen Alaattin Çakıcı, tahliye olup olmayacağı sorusuna "Nasip" yanıtını verdi.

Cumhuriyet'in haberine göre, geçen ay Bolu F Tipi Cezaevi'ne sevk edilen Alaattin Çakıcı'nın mahkumlara erken tahliye yolunu açan Kanun Hükmünde Kararname'den yararlanması için avukatı Can Sevinç, Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde girişimlerde bulundu.

Dosyayı inceleyen Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Çakıcı'nın kanundan yararlanmasının ve tahliyesinin mümkün olmadığını ifade edildi. Çakıcı'nın yakınları da tahliye olacağı sevinciyle farklı illerden cezaevi önüne geldi. Çakıcı'nın yakınlarının Kuruçay mevkiinde bulunan F Tipi Cezaevi önünde bekleyişleri devam ediyor.

Alaattin Çakıcı, muayene için saat 13.20 sıralarında F Tipi Cezaevi'ne ait araçla yoğun güvenlik önlemleri altında Köroğlu Devlet Hastanesi'ne getirildi. F Tipi Cezaevi önünde bekleyen yakınları da Çakıcı'yı görmek için hastaneye geldi. Çakıcı, gazetecilerin "Tahliye olacağınız yönünde iddialar var" sorusuna "Nasip" diye cevap verdi.

Çakıcı, jandarma nezaretinde araçtan indirilerek muayene için Nöroloji servisine götürüldü. Çakıcı, özel bir odada muayene edildi.

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